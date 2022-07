Új kutatás a terhesség alatti súlyos Covid-veszélyről

A 13. terhességi hetet még be nem töltött nőket arra kérték, hogy a jelenlegi, illetve korábbi terhességeik folyamán tapasztalt komplikációk mellett számoljanak be korábbi betegségeikről, illetve arról is, hogy ők maguk, illetve háztartásuk más tagjai megfertőződtek-e korábban koronavírussal – írja a MedicalXpress.

Az eredmények azt mutatták, hogy a pozitív koronavírusteszttel rendelkezők nők körében 14 százalékos volt a vetélés aránya, míg azoknál, akik nem voltak fertőzöttek, mindössze 8 százalék. Azoknál, akik nem voltak biztosak abban, hogy megbetegedtek-e a SARS-CoV-2 által, 5 százalék volt a vetélés aránya.

Jóval nagyobb a vetélés veszélye

Miután az eredményeket az érintettek kora, BMI-je, terhességi kora, dohányzási státusza és korábbi vetélései alapján kiigazították, arra jutottak, hogy

a fertőzésen átesetteknél 1,7 szer akkora a vetélés kockázata, mint azoknál, akik nem voltak koronavírusosak állapotosként.

Dimitrios Mavrelos, a kutatás társvezetője szerint amikor a koronavírus 2020-ban pandémiássá vált, keveset tudtunk még a fertőzésnek a terhesség első harmadára gyakorolt hatásáról.

"Annak érdekében, hogy megválaszoljuk ezt a kérdést, online felmérést hoztunk létre, amely 2020 május végétől 2020 decemberéig tartott. Ebben arra kértük a terhesség korai szakaszában lévő nőket, hogy számoljanak be arról: átestek-e a fertőzésen, illetve milyen kimenetelű volt a terhességük. Adataink elemzése kimutatta a koronavírus-fertőzés és a terhesség első trimeszterében bekövetkezett vetélés közötti lehetséges összefüggést. Ez fontos közegészségügyi eredmény, amely arra utal, hogy a terhesség korai szakaszában lévő nőknek éberebbnek kell lenniük a fertőzésmegelőzési intézkedésekkel kapcsolatban" – mondta el.

Az már korábban is ismert volt, hogy az olyan vírusfertőzések, mint a herpesz, a HIV és az influenza terhesség alatt koraszülést, születési rendellenességek kialakulását, a magzat növekedésének elmaradását vagy halvaszületést okozhatnak. Ez ugyanakkor az első kutatás, amely kifejezetten a koronavírussal foglalkozik.

A citokinekben rejlik a magyarázat

Mavrelos szerint a következők magyarázhatják a fertőzés hatását a terhesség végkimenetelére:

"A koronavírusok pro-inflammatorikuscitokinvihart indukálnak a szervezetben. A citokinek

feltehetően szerepet játszanak a visszatérő terhességvesztésben,

ami megmagyarázhatja a korai vetélés megnövekedett kockázatát a koronavírussal fertőzött nőknél. Így a kis minta ellenére is az eredmények rávilágítanak arra, hogy a terhes nőknek igyekezniük kell mindent megtenni annak érdekében, hogy megelőzzék a megfertőződés."

A kutatók az önbevallásos vizsgálati mód miatt nem tudják teljes mértékben kizárni azt, hogy a feltételezhetően meg nem fertőzött nők körében is voltak tünetmentes fertőzöttek.

Nyitókép: Pixabay