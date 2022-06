Kártérítés ütheti iPhone-osok milliói markát

Jogi csatába kezdett egy brit iPhone-használó az Apple ellen, a per pedig komoly kártérítéssel zárulhat – idézi a Hvg.hu a BBC hírét. Az eset ahhoz a jól ismert ügyhöz kapcsolódik, ami miatt az Apple az Egyesült Államokban több mint 113 millió dollárt fizetett ki még 2020-ban, a vezérigazgató Tim Cook pedig nyilvánosan bocsánatot kért.

Az ügy lényege, hogy az Apple korábban kiadott egy szoftverfrissítést, amit állítása szerint azért kellett megtenni, hogy a régi készülékek akkumulátora később is használható legyen, a mobil élettartama pedig tovább tartson. A frissítés telepítése viszont lelassította a készülékeket, ami miatt többen arra kényszerültek, hogy új mobilt vásároljanak.

Így járt a BBC szerint egy Justin Gutmann nevű férfi is, aki most 768 millió font kártérítést követel 25 millió brit iPhone-használó számára. Bár az Apple szerint ők jóhiszeműen jártak el, Gutmann úgy véli: a cég valójában becsapta az ügyfeleket. „Ahelyett, hogy tisztességesen és jogszerűen cselekedett volna a vásárlóival szemben, és ingyenes cserét, javítást vagy kártérítést ajánlott volna fel, az Apple félrevezette az embereket” – nyilatkozta a férfi.

A kereset alapján azok a britek lennének jogosultak a kártérítésre, akik az iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus és iPhone X modelleket használták. És mivel kollektív jogorvoslatról van szó, a BBC szerint az ügyfeleknek nem kell aktívan részt venniük az ügyben, hogy kártérítést követeljenek.

