Újabb pandémiás veszély: a Kemenesi Gábor izolálta Lloviu-vírus itt van Magyarországon is

A többi filovírus, közte a Marburg-vírus Afrikában fordul elő, ám a Lloviut (LLOV) Európában sikerült kimutatni: 2002-ben azonosították genetikai anyagán, RNS-én keresztül a spanyolországi Schreiber-denevérekben, majd ezt követően kimutatták magyarországi denevérekben is a MedicalXpress cikke szerint.

A vírus zoonózissal képes terjedni, azaz állatról emberre is átléphet, ettől pedig nagy a jelentősége a világ közegészségügye számára is. A mezőgazdaságban, társállatként és a természetes környezetben is szoros kapcsolatban állunk az állatokkal: ez még inkább így van az utóbbi években, amikor számos vadon élő állat természetes élőhelyének folyamatos pusztulása és behatolása miatt. Az Egészségügyi Világszervezet szerint zoonózisok teszik ki az összes újonnan azonosított fertőző betegség nagy százalékát, valamint számos már létező betegséget.

Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem/Virológiai Nemzeti Laboratórium munkatársa vezette azt a csapatot, amely Simon Scott és Nigel Temperton, a Medway School of Pharmacy vírusos pszeudotíniával foglalkozó részlegének tagjaival egészült ki. A vizsgálat részeként denevérszérumokkal végeztek antitest-kimutatási kísérleteket, még mielőtt magát a vírust izolálták volna. Az izolálás a magyar laboratóriumban történt meg a legutolsó olyan denevérből, amelyik LLOV-pozitívnak bizonyult.

A csapat felfedezte, hogy a Lloviu képes emberi sejteket megfertőzni és szaporodni is: ez aggodalomra ad okot az Európában való esetleges széles körű terjedéssel kapcsolatban, és azonnali vizsgálatokat sürget. Azt is kimutatták, hogy a LLOV és az Ebola között

nincs antitest-keresztreaktivitás,

ami arra utal, hogy a meglévő Ebola-vakcinák nem biztos, hogy védelmet nyújtanak a Lloviu ellen, ha az emberre is átterjedne.

Simon Scott egy európai denevérvirológusokból álló konzorciumot hozott létre, amely Európa-szerte további alapvető kutatásokat végez a Lloviu-vírus emberre gyakorolt kockázatáról, valamint más víruscsaládokról, köztük a koronavírusokról és a veszettséget okozó lizsavírusokról, amelyek denevérekben is előfordulnak.

Nyitókép: MTI/EPA/AAP/Marc McCormack