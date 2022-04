Az oltottakban ritkábban alakul ki hosszú Covid

A hosszú Covidban érintettek esetében a fertőzést követő négy héten túl is megmaradnak az észlelt tünetek, melyek közt a fáradékonyság, a légszomj, valamint az izom- vagy ízületi fájdalom a leggyakoribb.

"A védőoltás a legjobb módja annak, hogy megvédjük magunkat a koronavírus súlyos tüneteivel szemben egy esetleges megfertőződés esetén, de az oltás segíthet a hosszabb távú hatások csökkentésében is. A legtöbb érintettnél a hosszú Covid tünetei nem maradnak meg hosszan, másoknál azonban súlyosabbakká is lehetnek és mindennapi életükben is megzavarhatják őket" – mondja Mary Ramsay, az ügynökség immunizációs vezetője, aki szerint ez a metaanalízis is bizonyítja a koronavírus elleni oltás nyújtotta előnyöket.

A metaanalízisben szereplő tanulmányok közül nyolc a fertőzés előtt beadott védőoltások hatását vizsgálta: a tanulmányok többsége azt állapította meg, hogy

az oltott személyeknél kisebb valószínűséggel alakultak ki a fertőzést követően a hosszú Covid tünetei, mint az oltatlanoknál

– írja a Sky News.

Hét további tanulmány az oltás hatásait vizsgálta azok körében, akiknél már kialakult a hosszú Covid, négy ezek közül az oltás előtt és után tapasztalt tüneteket hasonlította össze. Ezek közül három azt sugallta, hogy a hosszú Covidban szenvedők közül többen számoltak be a tünetek javulásáról, mint romlásáról az oltás után, akár azonnal, akár több hét alatt.

Másik három tanulmány oltatlan hosszú covidosok tüneteit vetette össze olyanokéval, akik később megkapták a vakcinát. Ezek a vizsgálatok azt mutatták, hogy azok, akik beoltottak, kisebb valószínűséggel számoltak be hosszú Covid-tünetekről az oltás után, mint azok, akik oltatlanok maradtak.

Az egyik tanulmány kifejezetten a koronavírus-fertőzést követő oltás időzítését vizsgálta, és azt sugallta, hogy azok a betegek, akiket a diagnózis után hamarabb oltottak be, sokkal kisebb valószínűséggel számoltak be hosszú Covid tüneteiről, mint azok, akiket később oltottak be. Valamennyi vizsgálat megfigyelésen alapult, így az eredmények az oltáson kívül más különbségekből is adódhatnak.

Stephen Powis professzor, az NHS orvosigazgatója szerint a tanulmány időszerő és fontos emlékeztető azzal kapcsolatosan, hogy a vakcinák nemcsak a legjobb védelmet nyújtják a vírus ellen, de a hosszú Coviddal szemben is védelmet nyújtanak.

