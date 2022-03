Jön a digitális rendszámtábla

Egyre több helyen válnak legálissá a kényelmes és többfunkciós digitális rendszámtáblák – írja az Origo.

Az Egyesült Államokban Kalifornia, Michigan és Arizona után nemrég fogadta el Colorado képviselőháza azt a törvényjavaslatot, amely a hétköznapi autósoknak és flottatulajdonosoknak lehetőséget kínál arra, hogy digitális rendszámtáblákat szereljenek fel a járművek hátuljára (elöl meg kell tartani a régi fémet), de ezt még az állam közgyűlésének és a kormányzójának is jóvá kell hagyja.

A beépített 5G-s internet-, Bluetooth- és GPS-kapcsolattal rendelkező, monokróm HD-kijelzővel rendelkező digitális rendszámtáblák számos előnyt kínálnak. Egyrészt nem követelik meg a tulajdonosoktól, hogy minden évben új regisztrációs matricákkal frissítsék őket a hagyományos módon.

Bizonyos helyzetekben fontos üzenetek megjelenítésére is használhatók. Ha egy digitális rendszámmal rendelkező járművet ellopnának, magán a táblán megjeleníthető a "Lopott" felirat is. Használhatók vészhelyzeti riasztások és egyéb információk megjelenítésére is, de reklámként tilos alkalmazni őket.

Lehetővé teszik a tulajdonosok számára a járművek távoli nyomon követését, szintén előny, hogy a rendszámhoz tartozó applikációban egy gombnyomása meg lehet változtatni a rendszám kinézetét.

A cég, amely jelenleg gyártja az amerikai hatóságok által elfogadott digitális rendszámot, 899 dollárt (310 ezer forintot) kér egy akkumulátoros, és 999 dollárt (347 ezer forintot) egy hálózatra kötött darabért (plusz 99, illetve 150 dollárt az installálásért).