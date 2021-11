Nem tudunk még eleget az omikronról

Vétek lenne lebecsülni a legújabb variánst mindössze azért, mert az első tapasztalatok szerint nem okoz nagyon erős tüneteket, figyelmeztet a The Guardian cikke. A variáns feltűnése óta eltelt napokban az enyhe megbetegedések híre terjedt el a törzzsel kapcsolatban.

Egy, a dél-afrikai egészségügyi minisztérium által hétfőn összehívott tájékoztatón Unben Pillay háziorvos elmondta, hogy az általa látott esetek jellemzően enyhék.

Ezek a fő tünetek

"A betegek száraz köhögéssel, lázzal, éjszakai izzadással és testszerte tapasztalt fájdalommal jelentkeznek. A beoltott emberek általában sokkal jobban vannak" - mondta.

Angelique Coetzee pretoriai háziorvos ugyanakkor arról számolt be, hogy az általa látott betegek közül sokan szokatlan tünetekkel jelentkeztek, különösen súlyos fáradtsággal, de egyikük sem számolt be íz- vagy szaglásvesztésről.

Hetekbe telhet még, mire megismerhetjük a variáns jelentette valódi veszélyt, de a dél-afrikai adatok szerint az oltások nyújtotta védelem talán nem is annyira csekély vele szemben.

Wassila Jassat, a Fertőző Betegségek Nemzeti Intézetének munkatársa elmondta, hogy a dél-afrikai Tshwane városában, ahol az omikront először kimutatták, a kórházba kerülő koronavírusos 87 százaléka oltatlan. Soweto egyik legnagyobb kórházában 20-30 év közti pácienseket látnak el, akik közepesen súlyos vagy súlyos állapotban vannak, közel kétharmaduk egyetlen oltást sem vett még fel, a fennmaradó 35 százalék nagy része pedig csak egy adag vakcinát kapott eddig.

Nem szabad lebecsülni

Müge Çevik, a Saint Andrews-i Egyetem fertőzőbetegség-szakértője ugyanakkor óvatosságra int: egyelőre csak anekdotikusnak tekinthetők ezek a bizonyítékok, olyan kevés omikronos fertőzöttel volt eddig dolga az egészségügynek.

"Még az első járványtani vizsgálatok eredményei is torzítottak lesznek, mivel a betegség súlyosságának ok-okozati összefüggéseire való következtetés az új variánsok esetében komoly kihívásokba ütközik - különösen most, hogy sok ember szerzett immunitást, akár oltás, akár fertőzés útján" - mondja Çevik.

A maszk ugyanúgy kell

Ami ugyanakkor biztos, az az, hogy az omikronnal szemben ugyanúgy kell védekezni, mint a korábbi variánsokkal.

Kézmosás, maszkviselés, távolságtartás főleg zárt terekben és az oltás felvétele:

az NBC News cikke szerint most is ezekre érdemes figyelni, ha nem szeretnénk megfertőződni. Az oltásokkal szemben természetesen felmerül, hogy vajon mekkora védettséget adnak ezen törzs esetén, de még a részleges védettség is jobb a semminél. Ráadásul egyelőre a delta változatlanul domináns a létező törzsek közül, így az omikronra bár odafigyelünk, de jó eséllyel nem azzal fogunk hamarabb találkozni.

A szakértők arra hívják fel a figyelmet, hogy ez a törzs is figyelmeztet arra, hogy nem szabad megfeledkeznünk az óvintézkedésekről, legfőképp pedig arra hívhatja fel a figyelmünket, hogy ha eddig nem oltattuk be magunkat, akkor most aztán végképp itt az ideje.

Nyitókép: BrasilNut1/Getty Images