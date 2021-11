Ezek országok szabadulhatnak elsőként a koronavírus szorításából

Az USA, az Egyesült Királyság, Portugália és India lehetnek az első országok, amelyek kikerülnek a fenti kritériumok alapján a vírus szorításából, ám a szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy a SARS-CoV-2 továbbra is kiszámíthatatlan vírus, amely az oltatlanok körében agresszívan terjed tovább.

A Reuters számos szakértőt kérdezett meg, akik közül senki sem zárja ki azt a szcenáriót sem, hogy a folyamatosan mutálódó vírus képes a nehezen megszerzett immunitást megkerülő variánsokat is létrehozni, de többen is azt fejezték ki: úgy hiszik, a következő évben sok ország túl lesz már a pandémia nehezén.

"Úgy gondoljuk, hogy mostantól 2022 végéig bekövetkezik az a pillanat, amelyben ellenőrzésünk alá vonjuk ezt a vírust és jelentősen csökkenthetjük a súlyos megbetegedéseket és a halálozást" - mondta Maria Van Kerkhove epidemiológus, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) koronavírusra adott válaszlépéseit meghatározó csoport vezetője a Reutersnak.

A maszkviselés is befolyásolja az endémia kezdetét

A WHO jelenlegi célja az, hogy a jövő év végére a Föld lakosságának 70 százaléka be legyen oltva a vírus ellen. Kerkhove szerint ha ezt sikerül elérni, akkor egészen más képet kapunk majd, viszont aggódik amiatt, hogy egyes országokban túl hamar oldották fel a korlátozásokat.

A szervezet október végi jelentése szerint Európát kivéve a világ minden táján esnek az esetszámok és a halálozások augusztus óta.

Európában viszont a delta az olyan alacsonyan átoltott országokban, mint Románia vagy Bulgária, agresszívan tud terjedni, illetve a maszkviselési kötelezettséget feloldó államokban is könnyebben okoz új megbetegedéseket. Szingapúrban és Kínában is sok új eset alakul ki a variáns miatt: itt bár magas az átoltottság, de alacsony az átfertőzöttség, ezáltal a természetes immunitás.

"Az átmenet mindenhol más lesz, mert a természetes fertőzésből származó immunitással rendelkezők száma és a megyénként és országonként változó átoltottság a meghatározó e téren" - mondta Marc Lipsitch, a Harvard epidemiológusa. Több szakértő is azt mondja, hogy várakozásai szerint az amerikai delta-hullám ebben a hónapban lezárul, és ott ez lesz az utolsó nagy koronavírus-hullám.

Ettől nem válik veszélytelenné a koronavírus

"Már haladunk vírus pandémiás fázisából az endémiásabb fázisba" - mondta Scott Gottlieb, az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal korábbi biztosa. Chris Murray, a Washingtoni Egyetem vezető betegség-előrejelzője szintén úgy látja, hogy az amerikai delta-hullám novemberben véget ér, és ha nem jön egy másik veszélyes variáns, akkor áprilisban elkezd lecsengeni a koronavírus.

Az endémia azonban nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem lesz félnivalónk a betegségtől. A következő években is sok megbetegedést és halált okoz majd, akárcsak a malária, és egyes szakértők szerint lesznek kitörések is azokban az országokban, amelyekben alacsony az átoltottság. Mások úgy gondolják, az influenzához hasonlóan szezonális megbetegedéssé fog válni a koronavírus. Sőt, megint mások szerint évtizedek alatt az is bekövetkezhet, hogy sokkal kevésbé halálos, főként gyermekeket érintő megbetegedés lesz belőle.

Neil Ferguson, az Imperial College epidemiológusa arra számít,

a briteknél még évekig okoz többlethalálozásokat

a koronavírus, Tevor Bedford számítógépes virológus pedig úgy gondolja, 2022-23-tól Amerikában endémiás lesz a vírus, amely az évi 30 ezer főt jelentő influenzás halálozásokhoz ad hozzá további 50-100 ezer halált évente. Az is valószínű, hogy tovább mutálódik majd a vírus, ezért évente szükség lehet emlékeztető oltásra.

A kórházaknak lesz még dolguk vele

Ha az influenzához hasonló szezonalitása alakul ki a betegségnek, annak nagy hatása lehet az egészségügyi rendszer működésére is, viszont

korlátozásokra, lezárásokra az idei tél után már nem számít Amerikában.

Richard Hatchett, a Coalition for Epidemic Preparedness Innovations vezérigazgatója szerint a világ továbbra is sebezhető, mivel egyes országok oltóanyagokkal jól védettek, míg más országokban gyakorlatilag nincs oltóanyag.

"A koronavírus kapcsán az az aggodalmam, hogy olyan változat jelenhet meg, amely kikerüli a vakcináink nyújtotta védelem mellett a korábbi fertőzésből származó immunitást. Ez olyan lenne, mintha minden elölről kezdődne" - mondja.

Nyitókép: MTI/EPA/Jurij Kocsetkov