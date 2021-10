Elkezdődött a Pfizer gyerekvakcinájának engedélyeztetése az unióban

A német biotechnológiai vállalkozás és az amerikai gyógyszeripari óriáscég a 12 éven felülieknek szánt készítményük piaci engedélyének kiterjesztését kéri a közösség gyógyszerfelügyeleti hatóságának szerepét betöltő EMA-tól.

A BioNTech/Pfizer-vakcina lehet az EU-ban első szer, amelyet az 5-11 éves korcsoportban alkalmazhatnak a Covid-19 elleni védettség kialakítására.

Az oltóanyag nem különbözik a 12 éven felüliek körében már használt vakcinától, de alacsonyabb az adagolás, 30 mikrogramm helyett 10 mikrogrammból áll egy dózis. A világhírű magyar kutató, Karikó Katalin vezetésével kifejlesztett, hírvivő RNS (mRNS) technológiára épülő vakcina hatását egy 2268 kisgyermek bevonásával végzett vizsgálatban elemezték. Megállapították, hogy hatékony és biztonságos. A kutatási adatokat az amerikai gyógyszerfelügyeleti hatóságnál (FDA) is benyújtották.

A COMIRNATY néven forgalmazott termék volt az első védőoltás a Covid-19 ellen, amelyet engedélyeztek az EU-ban. A vakcinát két adagban, háromhetes időközönként adják be. Az EMA azt is engedélyezte, hogy a 18 felettieknél beadjanak egy emlékeztető, harmadik adagot is, a második adag beadása után legalább 6 hónappal.

