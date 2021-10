Oroszország szerint sikerült elhárítani az akadályokat, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hamarosan engedélyez a Szputnyik V vakcinát.

Rusvai Miklós víruskutató szerint az, hogy az oltás zöld utat kap az Egészségügyi Világszervezetnél, nem jelenti azt, hogy az uniós gyógyszerügynökség is így dönt.

"A WHO nagy valószínűséggel engedélyezni fogja, a folyamat ott tart, hogy ebben már lehet bízni, de ez nem jelent semmit abban a vonatkozásban, hogy utána más országok, szervezetek is feltétlenül engedélyezni fogják. A Sinopharm vakcina WHO-engedélye is már több hónapos, az EU és az Európai Gyógyszerügynökség mégsem fogadja el" - ecsetelte a szakember.

Hogy min múlnak a továbbiak, arról azt mondta,

az oroszoknak kell "meggyőzniük" a döntnököket arról, hogy a vakcinájuk hatékony és biztonságos.

Az országok közötti utazás miatt kulcsfontosságú probléma - a keleti vakcinákra harmadik oltásként adott nyugati vakcina nyugati elfogadhatósága - mellett orvosi kérdéseket is felvet az, hogy adható-e a Szputnyikra más vakcina harmadikként, de Rusvai Miklós szerint ez nem kérdés.

"Ha valaki Szputnyik vakcinát kapott, és hat hónap eltelt a második oltás óta, amint minden más oltásnál, itt is javaslom a harmadik oltás felvételét. Én Pfizert kaptam, és a harmadik oltás pártján állok, de a jelenlegi tudás szerint

a szputnyikosoknak is ajánlható más vakcina harmadikként"

- tette hozzá a víruskutató. Szerinte főleg a társbetegségektől sújtottaknak és az időseknek kellene beadatni a harmadik oltást.

Beszélt még arról is, hogy Merkely Béla egyetemi rektorral szemben ő úgy látja, a várandós anyukák és a fiatalok is jobban teszik, ha kérik a harmadik oltást, kismamák közül több oltatlan is a koronavírus áldozatává vált korábban, ugyanígy kórházba is többen kerültek közülük oltatlanul, és e miatti császármetszésekre is sor került.

Hogy miért kell egyáltalán a harmadik oltás, arra úgy válaszolt: "nem érdemes kockáztatni", még akkor sem, ha nincs hosszú távú tapasztalat a vakcinák mögött. Azt elismerte, a vakcinák "korlátlan védelmet biztosan nem adnak", de

amíg valaki át nem esik a fertőzésen, érdemes 6-10 havonta oltatnia magát.

Szakemberként egyébként a "heterológ vakcinázás híve", Rusvai Miklós a két Pfizer oltás után Janssent kért harmadikként (mRNS-re vektort), és szerinte aki például Sinopharmmal vagy Szputnyikkal van beoltva, Pfizert vagy Modernát érdemes kérnie emlékeztető oltásnak.

Nyitókép: Pesti József/Szoljon.hu