Fejüknél összenőtt sziámi ikreket választottak szét Izraelben

Tizenkét órán tartott az operáció a múlt héten Izraelben, melynek keretében izraeli és nemzetközi szakemberek tucatjai választották szét a két lány koponyáját. A műtét során mindkettejüknél fejbőrátültetést is végeztek. A meg nem nevezett gyermekek, akik egy év után most először láthatták egymást szemtől szemben, a híradások szerint jól vannak. Eldad Silberstein, a műtétet végző Soroka Medical Centre plasztikai sebészeti részlegének vezetője úgy nyilatkozott, támogatás nélkül lélegeznek és esznek is, írja a BBC.

Kevés az ilyen műtét

Hasonló műtétre eddig világszerte mindössze húsz alkalommal kerül sor,

Izraelben pedig először végezték el a beavatkozást.

Már az operáció előtt hónapokkal, felfújható szilikonballonokat ültettek be a gyermekek bőre alá, melyeket folyamatosan töltöttek levegővel, hogy bőrük táguljon. Az így keletkezett bőrszövettel fedték be aztán koponyájukat az elválasztó műtét végeztével. Az előkészületek közben 3D-s digitális modellt is készítettek a csecsemőkről. Mickey Gideon, a Soroka vezető idegsebésze azt nyilatkozta, legnagyobb örömükre minden rendben haladt a műtőben. A tavaly augusztusban született lányok a várakozások szerint teljes életet élhetnek majd.

Magyar bravúr is ismert

Hasonló bravúrt nemrég magyar szakember is végrehajtott: Csókay András idegsebész egy bangladesi sziámi ikerpár, Rabeja és Rukaja koponyáinak szétválasztását végezte el még 2019 augusztusában Dakkában. A két lány agyait és koponyáit 30 órás műtét keretében tudták kettéválasztani, ennek során kétszer teljes vércserét is kellett alkalmazniuk az erős vérzések miatt.

Az a műtétsorozat három etapból állt:

az elsőben a közös agyi fő szállítóérszakaszt választotta ketté Hudák István Dakkában, majd a plasztikai műtét egy szövettágító implantátumrendszer beültetésével Budapesten zajlott, végül Csókay András a szétválasztást magát Dakkában végezte el. A műtét számos magyar innováció segítségével vált lehetővé.

Hosszú a rehabilitáció

Rabeja már egy hónappal a műtét után felültethető állapotú volt, azonban Rukaja bevérzéssel, hasnyálmirigy-gyulladással és tüdőgyulladással is meg kellett, hogy birkózzon. Már el tudott mosolyodni és segítséggel fel is állt 2021 tavaszának végére, de Csókay akkori híradása szerint csoda kellene ahhoz, hogy segítség nélkül önálló életre legyen képes. Az ikrek rehabilitációja mindenképpen több éves folyamat.

Nyitókép: Youtube