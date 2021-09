Tisztázni kell, mit tehetnek meg a kismamákkal a szülőszobán – eljárások indultak

Több panaszt is kapott az NNK arról, hogy az anya által megjelölt hozzátartozót nem engedik be a szülőszobára.

Zeller Judit, a Társaság a Szabadságjogokért jogásza szerint azonban ezt még a járványra hivatkozva sem szabad megtagadni.

"Amikor egy szülő nőt kísér valaki, az nem látogatás, be kell őt engedni. A Covid-helyzetben persze ez kritikussá vált, de még ebben a helyzetben is be kell engedni a hozzátartozót, legyen az apa vagy dúla, akit a szülő nő kiválaszt magának. Csak nagyon durva fertőzésveszély esetén lehet azt mondani, hogy márpedig az anya egyedül kell hogy szüljön" – fogalmazott.

Ugyancsak kapott az NNK bejelentést arról, hogy egyes kórházakban az egészséges újszülötteket elszakítják édesanyjuktól, nem lehetnek egy szobában. Zeller Judit szerint ez is jogsértés,

"a baba szemszögéből; neki van mint kiskorú betegnek joga arra, hogy valaki 24 órában mellette lehessen".

A panaszokat az NNK kivizsgálta, és több esetben a betegjogok megsértését állapította meg. Az NNK az Index beszámolója szerint közigazgatási eljárásokat indított emiatt.

A TASZ közben más kórházi ügyekben is kap megkereséseket, egyes esetekben például nem engedi haza az újszülötteket a kórház. Egészséges gyermeket azonban a szülő akarata ellenére nem tarthatnak bent a jogász szerint.

Gyakori lehet az is, hogy megsértik a kismamák emberi méltósághoz való jogát, bántón beszélnek velük, vagy például indokolatlanul levetkőztetik őket. Az is

előfordul, hogy a szülés könnyítése érdekében oxitocint adnak a nőknek, ezt azonban Zeller Judit szerint vissza lehet utasítani,

ha nincs orvosi indokoltság.

A kismamáknak – folytatta – joguk van tájékoztatást kapni a kórházban állapotukról és a tervezett beavatkozásokról, ami pedig nem sürgős vagy életmentő eljárás, ahhoz az egészségügyi dolgozóknak a páciensek beleegyezését kell kérniük.

