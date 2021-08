Nehéz időszakot élnek most át az asztmások

Mucsi János, a Légúti Betegek Országos Egyesületének elnöke kiemelte: Magyarországon több mint 300 ezer asztmás tartunk nyilván a tüdőgondozói hálózatban, de legalább kétszer ennyien lehetnek. Mint mondta: az asztmások számára különösen veszélyes a mostani időszak a pollenek, leginkább a parlagfű miatt.

A kritikus szakasz már elkezdődött és nagyjából az első fagyokig fog tartani. A tüdőgyógyász elmondta: az asztmás betegeket legalább évente egyszer látja tüdőgyógyász, állapottól függően, a súlyosabbakat gyakrabban.

Az orvosok meghatározzák, hogy milyen gyógyszert használjon a beteg a mindennapokra, és mire van szükség sürgősségi gyógyszerként. Számos beteg sürgősségi gyógyszerként ma már ugyanazt az eszközt tudja használni, amit a kezelésre kapott.

Újdonság az asztma kezelésében, hogy két évvel ezelőtt megváltozott az irányelv. Korábban csak hörgőtágítót is lehetett "tűzoltásként" használni. Ma már ezt nem javasoljuk, mert az nem hat a gyulladásra – hangsúlyozta Mucsi János.

Kiemelte: a betegek között még mindig sokan vannak olyanok, akik csak hörgőtágítót használnak olyankor, amikor rosszul vannak és ezzel csak elodázzák a kezelésüket, miközben a háttérben súlyosbodik a gyulladás, amely akár súlyos asztmás rohamot okozhat.

A betegeket most már egy internetes oldal is segíti, ez az asztmateszt.hu. Itt fel tudják például mérni, hogy milyen az ő állapotuk, és ha nem jó, akkor forduljanak orvoshoz.

A legfontosabb, hogy a beteg úgy használja a megelőző gyógyszerét, ahogy az orvosa előírta. Az is lényeges, hogy ha tudja, mire allergiás akkor pedig próbálja elkerülni az allergéneket például úgy, hogy ha futni szeretne, akkor hajnalba menjen futni, vagy a hálószobába rakott levegőtisztító készülékek is segíthetnek.

Az érintett ki tudja mosni az orrából a polleneket, vagy az is segíthet, hogy kézmosáskor mossa meg az arcát is.

Nagyon lényegesek a védőoltások is. Az influenza elleni védőoltást már évről-évre szajkózzuk, de minden asztmásnak meg kellene kapnia legalább egyszer a tüdőgyulladás elleni védőoltást, meg kellene kapnia a szamárköhögés elleni védőoltást is, és most rendkívül aktuálisak a koronavírus elleni vakcinák is – hangsúlyozta Mucsi János.

Nyitókép: Pixabay