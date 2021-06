Génprofilozás árulkodhat a koronavírus-fertőzés kimeneteléről

A súlyos tüdőbetegségben való elhalálozás magas kockázatával összefüggő vérgénprofil a koronavírusban szenvedő páciensek betegségének rossz kimenetelét is előre jelezheti a Dél-Floridai Egészségügyi Egyetem (USF Health) által végzett tanulmány szerint. Ötven gén segítségével készülhet el a kockázati profil, amely a terápia megválasztásában is segíthet és életet menthet – írja a MedicalXpress.

A kutatók az idiopátiás tüdőfibrózis (IPF), egy ismeretlen eredetű betegség kapcsán tett felismeréseiket kamatoztathatják most a koronavírus kapcsán. Az IPF a tüdő interstitiumát, vagyis a tüdőzsákok és a véráram közötti teret érinti, és súlyos tüdőhegesedéshez vezet. A súlyos koronavírus ugyanerre képes.

"Tanulmányunk molekuláris szinten azonosított egy olyan génkockázati profilt,

amely előre jelzi a koronavírus-fertőzés potenciálisan rossz kimenetelét már az előtt, hogy a beteg súlyosan megbetegedne.

Minden beteg esetében vérvizsgálatal állapítható meg a rizikófaktor: ha tudjuk, ki az, aki nagy eséllyel intenzív kezelést igényel, és ki az, aki otthon is felépül megfelelő megfigyelés mellett, akkor erőforrásainkat ennek az ismeretnek birtokában jobban csoportosíthatjuk" – mondta a vizsgálat vezetője, Jose Herazo-Maya, a USF Health Morsani College of Medicine tüdőgyógyászati, intenzív terápiás és alvásgyógyászati főorvosának docense és helyettes vezetője.

Sok a hasonlóság

A kutatók egy 2017-es vizsgálatsorozatra építettek: amikor a koronavírus-járvány elkezdődött, felmerült bennük, tudnák-e itt is hasznosítani már meglevő ismereteiket. Ez az első olyan kutatás, amely az IPF és a koronavírus esetleges hasonlatosságaival foglalkozott.

A kutatócsoport 50 gént vizsgált meg két IPF-fel és három koronavírussal érintett kohorszban. Molekuláris pontrendszer segítségével állapították meg, ki veszélyeztetettebb, és ki van relatíve kis veszélyben. Megállapításaik a következők voltak:

Koronavírus esetén az 50 génből álló magas kockázati profil az intenzív osztályra való felvétel, a gépi lélegeztetés és a kórházi halálozás nagyobb kockázatához kapcsolódott.

A kutatók egysejtes génexpressziós elemzéseket is végeztek, melyek eredménye arra utal, hogy a koronavírus és az IPF a magas kockázati csoportban ugyanolyan veleszületett és adaptív immunválaszokat adhat, amelyek a tüdő hegesedését váltják ki.

A koronavírus 50 génből álló kockázati profilja az IPF esetében is pontosan ugyanazon a küszöbértéknél előre jelezheti a halálozást.

A terápiában is segíthet

Bár további vizsgálatokra is szükség van, a kutatók úgy vélik, hamarosan alkalmazhatóvá válik ez a típusú génprofilozás a kezelésben: gyorsíthatja például a túlélési esélyeket növelő dexametazon adásának kezdetét. Az immunszuppresszív gyógyszerek alkalmazását az IPF esetében elvetették korábban, mivel azok nagy dózisban és hosszan történő adása növeli a mortalitást. A dexametazon vagy más szteroidok rövid idejű alkalmazását most érdemes lenne felülvizsgálni a kutatási eredmények fényében a szakemberek szerint ennél a betegségnél is. Mindezen túl az 50 gén magas kockázati profilja alátámaszthatja a koronavírus rövid és hosszú távú következményeinek megelőzése érdekében a tüdő hegesedésének ütemét lassító, célzott antifibrotikus gyógyszerek alkalmazásának vizsgálatát is.

