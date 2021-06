A vakcinatípusok keverése a variánsok keletkezését is visszaszoríthatja

Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs keddi tájékoztatóján bejelentette, hogy kizárólag orvosi javaslat alapján, de lehetővé teszik egy másfajta oltás felvételét annak, akinél az első adag beadása után valamilyen reakció lép fel. Ez kizárólag orvosi javaslatra történhet.

A különböző oltástípusok egymás utáni adása amellett, hogy az esetleges allergiás reakciók miatti aggodalmakat enyhítheti, segíthet abban is, ha az országoknak nem áll rendelkezésére megfelelő mennyiségű vakcina egyetlen fajtából, de a megbetegedések kiküszöbölésével tehet az ellen is, hogy újabb variánsok jöjjenek létre. A Reuters összeállítása áttekinti azt, mely országokban lehetséges már az oltáskeverés.

Bahreinben az oltást felvevők dönthetnek, hogy második oltásként a Pfizer vagy a Sinopharm oltását kapják, függetlenül attól, hogy első adagként mivel immunizálták őket. Az Egyesült Arab Emírségekben a Sinopharm oltásával immunizáltaknak ajánlják fel a Pfizer vakcináját harmadik oltásként a védelem növelésére.

Ezeknél a lehetőségeknél jóval elterjedtebb az, amikor az eredetileg az AstraZeneca vakcinájával oltottaknak ajánlanak föl más vakcinát második oltásként. Ez a következő államokban lehetséges:

Kanadában a Pfizer és a Moderna oltása közül választhatnak,

Finnországban szintén lehetséges másik vakcinát kérni 65 év alattiaknak,

Franciaországban mRNS-oltást kapnak másodikként az 55 év alatti AstraZenecával oltottak,

Norvégiában szintén mRNS-oltás kérhető az AstraZeneca után,

Dél-Koreában klinikai teszteket folytatnak az AstraZeneca oltása utána Pfizerrel és egyéb oltásokkal,

Spanyolországban AstraZeneca és Pfizer közül választhatnak második adagként a 60 év alattiak,

Svédországban sem kell újra ugyanazt a vakcinát adni 65 év fölöttieknek.

Kínában két helyben gyártott vakcinával végeznek kísérleteket, illetve Oroszország is végez kísérleteket Szputnyik V és kínai oltások felhasználásával arab országokban. Orosz tájékoztatások szerint az AstraZeneca és a Szputnyik V oltások keverése nem járt mellékhatásokkal. Az Egyesült Királyságban zajlottak már kísérletek, illetve júniusban újabb klinikai kísérletet is indítanak az oltások keverésének témájában, illetve az USA is bejelentett egyet június elején.

A kísérletek eredményei utalnak arra is, hogy

a variánsok elleni küzdelemben új fegyvert jelenthet a vakcinafajták keverése.

A Telegraph cikke szerint biztató, hogy a Pfizer és az AstraZeneca egymás után adott vakcinái esetében az immunválasz négyszer olyan erős, mintha kétszer adnák ugyanazt a fajta vakcinát. A kis számú fiatal önkéntes bevonásával végzett vizsgálat kapcsán Danny Altmann immunológus professzor elmondta azt is, a vakcinakeverés még fontosabbá válhat abban az esetben, ha mindenkinek szüksége lesz egy harmadik adagra is az oltásból, akár a variánsok elleni küzdelem, akár a védettség megnyújtása a cél. Az adenovírust vektorként használó vakcinák esetében a szervezet az adenovírusra kezdhet el reagálni, amivel csökken a hatékonyság. Az oltásfajták keverésének esetében ráadásul valószínűbb, hogy be lehet adni időben a második adag vakcinát, illetve a jelenleg nagyon alacsony átoltottságú területeken is hasznos lehet ez a megközelítés.

Nyitókép: MTI/Bús Csaba