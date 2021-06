Bahreinben élesben próbálják ki az oltások keverését

Bahreinben egy hónapja tombol a koronavírus-járvány újabb hulláma, az ezer alatti napi esetszám háromezer fölé is emelkedett, és a halottak száma is megsokszorozódott, egymillió emberre vetítve rosszabb az adat, mint Indiában. Most úgy döntöttek, a leginkább veszélyeztetett csoportoknak felajánlják a harmadik oltás lehetőségét, megerősítésként – írja a hvg.hu a The Wall Street Journal alapján.

Waleed Khalifa al Manea egészségügyi államtitkár elmondta, hogy az 50 év feletti, elhízott vagy krónikus betegségben szenvedő embereket ösztönzik arra, hogy a két Sinopharm-oltás után hat hónappal a Pfizer-BioNTech vakcinájával újabb oltást kérjenek. Az érintett csoportokba nem tartozó az oltási applikációban a kínai vakcinából is foglalhatnak megerősítő adagot.

Az államtitkár szerint ezzel együtt a Sinopharm oltása nagy fokú védelmet nyújt. A beoltottak több mint 60 százaléka a kínai vakcinát kapta.

A mostani járványhullámban 90 százalékban azok kerültek kórházba, akik nem kaptak oltást.

