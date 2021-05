Az immunhiányos állapotú és autoimmun betegséggel küzdő emberek az első vakcinakísérletekből kimaradtak, pedig esetükben nagyon fontos tudni, alapbetegségük miként hat ki az oltásokra. A Johns Hopkins Egyetem kutatásból már kiderült, hogy a szervátültetetteknek csak mintegy fele termel antitesteket két adagnyi koronavírus elleni oltás felvételét követően.

Jó hír az érintettek számára, hogy az immunválasz esetükben másképp zajló módjának megértésére kutatás kezdődött Amerikában, írja az NBC. Az önkénteseket az oltás felvételét megelőzően, illetve azt követően is vizsgálják fogják, a vérteszteket a második oltás után 3-4 héttel, majd 6, 12 és 24 hónappal is elvégzik. Az immunhiányos és autoimmun beteg résztvevők eredményeit egészségesekével vetik össze. Az eredmények a rákos betegek és az immunrendszert elnyomó gyógyszereket szedők számára is fontos információkat nyújtanak majd.

Emily Ricotta, a kutatás vezetője szerint óriási az érdeklődés programjuk iránt, több mint 500-an jelentkeztek már arra. Tervei szerint a közeljövőben gyermekek bevonásával egészülhet ki az, mivel a Pfizer oltása Amerikában már 12 éves kortól adhatóvá vált. Célja az, hogy az immunszuppresszált állapotú emberek pontosabban érthessék meg, esetükben milyen hatása lehet az oltásnak, így magabiztosabban dönthessenek arról, mennyiben változtatnak a koronavírus miatti óvintézkedések betartásán az oltás felvételét követően.

"Vannak olyan emberek, akik valamilyen okból nem tudják beoltatni magukat, vagy ha be is oltatják magukat, nem jelentkezik immunválasz"

- mondja Ricotta. "Ezért nagyon fontos, hogy mindenki más, aki megkaphatja az oltást, beoltassa magát."

Korai kutatási adatok szerint azok, akik immunrendszert elnyomó gyógyszereket szednek, sokkal gyengébb immunválaszt produkálnak az oltásra, mint azok, akik nem. Gyulladásos betegségek és hematológiai daganatos betegség esetén is ugyanez a helyzet. Azoknál a szervátültetetteknél, akik antimetabol szereket szednek, szintén alacsonyabb az immunválasz.

Az érintett betegek számára komoly dilemmákat okoz a mostani élethelyzet, amelyben egyre többen nyithatnak pandémiás életvitelükhöz képest, ám az ő esetükben gyakran hiába kapnak oltást, mégsem lehetnek olyan biztosak védettségükben, mint egészséges társaik. Lehetséges hogy egy harmadik adag oltással az ő esetükben is javítani lehet az antiestszámon, de ezzel kapcsolatosan még vizsgálódni kell. Még azok a szervátültetettek, akiknél megjelenik az immunválasz, is sokkal óvatosabban kezdenek nyitni, mint egészséges társaik.

