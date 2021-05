Élőben is gyümölcsözhetnek az új, online kapcsolatok

Németh Erzsében szociálpszichológus szerint a koronavírus-járvány újabb lendületet adott az internethasználat terjedésének, és népszerűbbé tette a különböző online közösségi oldalakat.

"Már a korábbi számok is egészen elképesztőek, például sokkal több Facebook-felhasználó van, mint aki nem az, beleértve a 100 és a 0 éveseket is. Ez egy hatalmas nagy terület volt már eddig is, és volt egy fokozatos, egyre nagyobb bevonódás, amit a járvány miatti

bezártság, információhiány, a társas kapcsolatok áttevődése az online térbe még inkább felgyorsított"

– mondta a hirtelen löketről az InfoRádióban Németh Erzsébet.

Amikor szerinte "ez az egész" kezdődött, mindenki ünnepelt, hogy ez az átláthatóság és a demokrácia diadala, hiszen mindenki "mindenféle kapuőrök, szerkesztők és politikai-pénzügyi nyomás nélkül széleskörű kommunikációt folytathatott", el is nevezte ezt a folyamatot laikus kommunikációnak, ami elkezdett professzionalizálódni; "ma már pénzügyi, politikai és egyéb befolyásolásra is használják ezt a médiumot".

Úgy véli: ezeken a felületeken akár az offline térben is kamatoztatható kapcsolatok alakulhatnak ki, de a szakember szerint fontos, hogy az interneten olvasható véleményeket kritikával kezeljék a felhasználók.

"Ahogy törődnek az emberek egymás magánéletével, és tanácsokat adnak egymásnak, az nem virtuális.

Ezek valódi kapcsolatok, amelyek a járvány idején kizárólagossá váltak, így az online térben vált lehetővé társas kapcsolatok hálójának létrejötte.

Miközben be is szippantja az embert, véleménybuborékba kerül, csak azokat a véleményeket látja, illetve csak azokat keresi, amelyek az ő véleményét, hitét, hiedelmeit erősítik" – figyelmeztetett.

Szerinte ma már – emiatt is – egyre többen vélekednek úgy az értelmiség körében is, hogy "nem szabad túlmisztifikálni a tudományt", holott a kérdés az, hogy amikor elszakadunk valamitől, ami adott esetben a tudomány, mi váltja fel azt az életünkben.

"A tudománynak márpedig semmi más dolga nincs, mint a valóság megismerése, az összefüggések feltárása, a valóság véletlenektől való elválasztása. Sok olyan információval találkozunk, amely nem állja ki a bizonyítottság próbáját" – tette hozzá.

