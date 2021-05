Egy nap alatt annyi merevlemez fogyott, mint amennyi negyed év alatt szokott

A háttértárak a számítógépek alapvető építőkövei, úgy lehet rájuk tekinteni, mint egy ház esetében a téglákra – fogalmaz Hagymási Balázs, az iPon kommunikációs vezetője. A felhasználók ezt az alkatrészt cserélik a legritkábban, jellemzően inkább csak újabb egységekkel bővítenek, végszükség esetén kerülnek ki a használatból a régi merevlemezek. Éppen ezért a forgalom (eddig) kiszámítható, tervezhető volt.

A HDD árak az elmúlt időszakban stagnáltak, technológiai áttörés nem történt. Mindössze egy dolog változott, ami okozhatja a hirtelen megugró keresletet:

egy tárolóalapú kriptovaluta, a Chia kereskedelme kezdődött meg május első hetében.

Környezettudatos kriptobányászat?

A kriptovaluták bányászatát megreformálni kívánó altcoin, a Chia Network (XCH) mögött a BitTorrent kitalálója, Bram Cohen áll, aki úgy döntött, a nagy energialábnyommal rendelkező PoW (Proof of Work) rendszer helyett a PoST (Proof of Space and Time) megoldást preferálja. A PoW alapú valuták bányászata számítási kapacitásra épül, a PoS ezzel szemben tárhelyigényes és lényegesen kevesebb energiát emészt fel. Az elgondolás alapja tehát az, hogy a lényegesen fenntarthatóbb PoST modell azért is sikeres lehet, mert

a kezdő bányászoktól sem igényel jelentős indulóköltséget, akár a már meglévő tárhely szabad területei is bevethetők.

A relatív alacsony számítási lábnyommal rendelkező PoST modell másik előnye bányászat szempontjából, hogy akár egy NAS (Network Attached Storage, hálózati adattároló) is alkalmas lehet a feladatra, vagy egy Raspberry Pi, amennyiben megfelelő háttértár(ak)hoz csatlakoztatják.

A Chia bányászat jelentős IO (írási és olvasási) műveleteket generál, ezért a végfelhasználói SSD-k kevésbé javasoltak erre a célra, viszont a klasszikus HDD-k, illetve a szerverekbe szánt SSD-k és HDD-k piacát felforgatja a bányászláz. A múlt hét pénteki roham nyomán mára a 8 TB-s és nagyobb merevlemezek elérhetetlenné váltak, az iPon arról számolt be, hogy beszállítói kínálatából teljesen eltűntek ezek a HDD-k. A piac nem volt felkészülve a rohamra, bár szakértők már április közepén előre jelezték a várható fejleményeket. A Chia kereskedelmét május negyedikén kezdték meg, jelenleg ezer dolláros árfolyam környékén mozog, de a kriptovalutákra jellemző erős kilengéseknek köszönhetően ez folyamatosan változik. A kereskedés kezdetén 2000 dollár felett is járó Chia 600 dollár alatti áron is elérhető volt néhány nappal ezelőtt.

A kriptolázra jellemző módon a bányászatra fogékony közösség nem akar lemaradni, ezért Kína után már Európában is több helyen, így

Magyarországon is hiánycikké váltak a nagy méretű merevlemezek

– legalábbis erre az okra vezeti vissza az elmúlt napok történéseit Hagymási Balázs, az iPon kommunikációs vezetője. „A háttértárakat eddig elkerülte az általános alkatrészár emelkedés, a Chia népszerűségének növekedésével viszont számolni kell azzal is, hogy a végfelhasználók után már a szerver- és felhőtárhelyek üzemeltetőinek is meggyűlik majd a baja a digitális kor vadnyugatával.”

A HDD árak nagykereskedelmi árai az elmúlt hét felvásárlási lázának köszönhetően emelkedésnek indultak, átlagosan 20-40 százalékkal kerül most többe egy merevlemez, mint május elején, de nem ritka a kétszeres ár sem.

Ez persze jelenleg elméleti árat takar, mert a nagykereskedők nem tudják kiszolgálni a keresletet.

Nyitókép: Unsplash.com