Újabb páratlan leletre bukkantak Pompejiben - galéria

A négykerekű, vasból készített, de ón- és bronzdekorációkkal díszített, mineralizálódott fa alkatrészeket és más szerves maradványokat is tartalmazó ceremoniális szekeret egy külvárosi villa, a Pompejitől északra fekvő Civita Giuliana területén ásták ki a földből.

A tájékoztatás szerint a kocsit, amelyen egy vagy két személy részére volt hely, ünnepi alkalmakkor használták a helyi elit tagjai, például parádékon vagy körmeneteken, de lehet, hogy ezen szállították új otthonába a menyasszonyt is.

A pompeji városfaltól 700 méterre északra fekvő villa néhány éve három ló, köztük egy felszerszámozott állat maradványaival keltett feltűnést, de megtalálták itt egy, a vulkán kitörése elől menekülő uraság és férfiszolgája hamu konzerválta tetemét is.

A diadalkocsit annak az istállónak az előterében ásták ki a földből, ahol annak idején a három lovat is találták. A szekér megtalálását "kivételes felfedezésnek, Olaszországban páratlan, kitűnő állapotban fennmaradt leletnek" nevezte közleményében a Pompeji Régészeti Park.

A szekér úgy maradhatott fenn, hogy a Vezúv 79-es kitörésekor összeomló kocsiszín fala és teteje megóvta a forró hamutól. A lelet túlélte az illegális sírrablók garázdálkodását is, akik alagutat fúrtak ugyan a helyhez, és el is jutottak a méretes kocsihoz, de azt nem rongálták meg.

A szekér 3D-s képe:

Sensational!

The four-wheeled ceremonial carriage from Villa Giuliana near #Pompeii in all its jaw-dropping glory.

Video courtesy of @MassimoOsanna on Instagram https://t.co/qK5knpsKIJ | @pompeii_sites pic.twitter.com/9KIKpOXi6a — Dr Sophie Hay (@pompei79) February 27, 2021