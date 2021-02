Saját súlyuktól süllyednek nagyvárosaink

Egyes nagyvárosok nagyon nagy bajba kerülhetnek, ha a klímaváltozás miatt drámaian kezd el emelkedni a vizek szintje, ugyanis a metropoliszok a bennük található számtalan nagy épület súlya miatt süllyedni kezdtek. Tom Parsons, a United States Geological Survey munkatársa San Francisco környékén kezdett vizsgálódni a jelenséget kutatva, és meglehetősen aggasztó adatok birtokába jutott – írja a Euronews.

Észak-Kalifornia kulturális, gazdasági és pénzügyi központja San Francisco, melyet 7,7 milliónyi ember népesít be. Ahogyan egyre népesebbé vált a város, úgy a tengerszint fölötti magassága 8 centimétert süllyedt. A Millennium Tower, egy mindössze tizenkét éve átadott, luxuslakásokkal teli felhőkarcoló azonban már negyven centiméterrel áll mélyebben, mint amikor megépítették.

Ez a süllyedés pedig nagyon fontos tényezőt jelenthet a bolygónk felmelegedése miatti vízszintemelkedéseknél. Szakértők eddig azzal számoltak, hogy 2050-re

30 centiméterrel emelkedik a vízszint a régióban,

de ha ehhez még a város süllyedését is hozzáadjuk, annak már drasztikus következményei is lehetnek.

Parsons szerint gyakorlatilag lehetetlen kiszámítani egy város súlyát, de tippeket azért ad arra, milyen volumenben gondolkozzunk.

"A város súlyának javát a benne álló épületek és az azokban található tárgyak adják" – mondja. Középületek, garázsok, lakóházak, ipari épületek, raktárak, irodaházak, közlekedési csomópontok és sok más egyéb épület súlyára kell gondolnunk. Ezt követi az emberek súlya – a szakértő szerint egyre többen költöznek vízpartokra, ami tovább rontja a San Franciscóhoz hasonló városok helyzetét.

Ő úgy tippeli, a város súlya 250 millió elefánténak felel meg, azaz nagyjából 1,6 trillió kilogramm.

Ez feltehetően már meggörbíti a litoszférát, a Föld legkülső kőzetburkát, ami süllyedéshez vezet.

A kutató azt mondja, minden nagyvárosban el lehetne végezni hasonló méréseket, és valószínűleg az eredmények ezekben is hasonlók lennének. A süllyedésre a lemeztektonika és a talajvíz kiszivattyúzása is hathat, de még ezzel együtt is nagyon jelentős felismerés az, hogy a városok terjeszkedése hogyan hathat életünkre. A kutatók Parsons felfedezésének ismeretében pontosabban számíthatják ki, hogyan alakulhat át egy adott terület földrajza, és mely területeket veszélyezteti leginkább a vízszint emelkedése. A tengerszint-emelkedés

Az emelkedésnek két alapvető oka van: az egyik a klímaváltozás eredményeképpen leszakadó jéghegyek elsodródása, majd elolvadása, a másik pedig a tenger sós vizének térfogatnövekedése a melegedés miatt.

A vízszintemelkedés üteme egyre gyorsul, 2006-2015 között már 3,6 milliméter volt évente, ami két és félszerese a huszadik században tapasztalt mértéknek.

Egyes óceánmedencékben a műholdas megfigyelés kezdetek óta már 15-20 centiméterrel emelkedett a vízszint.

Az évszázad végére harminc centiméteres vízszintemelkedésre számíthatunk a 2000-es értékhez képest.

