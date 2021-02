Az antitestkoktélok hatását semlegesítik az új variánsok

A brazil és a dél-afrikai variánsok is képesek semlegesíteni a szerek hatását: mind a Regeneron, mind a GlaxoSmithKline, mind az Eli Lilly készítményei megbuktak egy vagy több variáns elleni alkalmazás terén, írja a The Guardian.

Nick Cammack, a Wellcome elnevezésű koronavírus-terápia akcelerátor vezetője szerint az antitestkoktélok fejlett szerek, melyek emberi fehérvérsejt klónozásával készülnek, és az immunrendszer működését képesek utánozni. Nagyon biztonságosak, célzottan hatnak a vírus ellen, és korai alkalmazás esetén képesek megfékezni a betegséget.

"Amikor az új vírustörzsek karácsony környékén megjelentek, megkezdődtek a kihívások. A tüskefehérje mutációi egyszerűen ellehetetlenítették a szerek alkalmazását" - mondja Cammack.

"A legnagyobb reményt adó antitestkoktél-terápiák, amelyek a legnagyobb reményt adó koronavírus-terápiák is voltak egyben, elvesztek a dél-afrikai és a brazil variáns megjelenése miatt - és velük odaveszett a beléjük vetett reményünk is"

- fogalmazott.

A GlaxoSmithKline készítménye ugyan működik a brazil és a dél-afrikai variánssal szemben, a brit törzs viszont ezt is hatástalanítja. A gyors mutációból kiindulva azonban Cammack azt valószínűsíti, hamarosan nem lesz hatásos szer egyetlen új variánsra sem. A kutatók éppen ezért most azt vizsgálják, melyek a vírus azon részei, amelyek nem hajlamosak a változásra.

"Egyértelmű, hogy lesznek új variánsok: tömeges szekvenálásra van szükségünk a világ minden táján, hogy azonnal felismerhessük a változásokat és megtudhassuk azt is, melyek a mutációk által nem érintett részek, hogy ezeket célozhassuk meg az antitestkoktélokkal" - magyarázza Cammack.

Az antitestkoktélok esetében azért választották a tüskefehérjét, mint megcélzandó területet, mert

a tüskefehérje mutációja kevésbé volt valószínű.

Ez a protein felel ugyanis a test sejtjeihez való kapcsolódásért, esetleges változása pedig azt eredményezheti, hogy kevésbé eredményesen tud azokkal kapcsolódni.

"Ezek után itt állunk egy mutációval, amelynek köszönhetően a vírus jobban tud kapcsolódni a sejtekhez, így az antitestkoktéloknak annyi. Ha őszinte akarok lenni, újra a startmezőn állunk" - summázta a szakértő a helyzetet.

Az antitestkoktélok a régi, globálisan elterjedt verzió ellen hatásosak, Európában is használják azokat, Magyarországon nemrég kezdődött meg terápiás hasznosításuk. Jelenleg is zajlanak egyéb antitestkoktélokkal kapcsolatos gyógyszerkísérletek, a variánsokra reagálva pedig a Regeneron, az Eli Lilly és a GlaxoSmithKline közösen dolgozik tovább egy hatásosabb szer fejlesztésén. Az antitestkoktélok

Sajnos egyben drága és nehezen gyártható szerek is, így leginkább a fejlett országok tudtak eddig használatukból profitálni.

Jelenleg több mint 570 antitestkoktél áll fejlesztés alatt.

A piacon már jelen levő szerek 80 százalékát Amerikában, Kanadában és Európában használják.

A koronavírus terápiájában való használatuk talán szélesebb körben ismertté teheti azokat, így több területen is előkerülhetnek a terápiában.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán