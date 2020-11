Viselőjét és a gazdaságot is védi a maszk

Magyarországon szerdától egyes közterületeken is kötelező a maszkviselés a legfrissebb rendelkezéseknek megfelelően: azt már eddig is tudtuk, hogy a vírus átadását hatékonyan gátolja ez a viselet, most azonban az amerikai járványügyi hivatal, a CDC azzal kapcsolatos állásfoglalást adott közre, hogy a maszkok jelentősége ennél jóval nagyobb. Képesek ugyanis a viselőt jó hatékonysággal megakadályozni abban, hogy a mások által kilélegzett, aeroszolokhoz kapcsolódott vírusrészecskéket belélegezzék.

A CDC alapvetően a textilből varrott maszkok jelentőségét hangsúlyozta a szövegben, kiemelve azt is, hogy a több rétegű, szorosabban szőtt anyagból varrott maszkok jelentik az igazán hatásos védelmet ebből a típusból. Ezek adott esetben a sebészi maszk nyújtotta védettséggel is képesek felvenni a versenyt, ezért használatukat javasolják. Konkrét százalékarányokat nem adtak meg épp arra való tekintettel, hogy a sokféle, otthon készülő vagy a boltokban kapható maszk mindegyike más típusú védelmet tud biztosítani a viselőnek.

A javaslatokat kísérleti eredmények és epidemiológiai megfigyelések alapján készítették el, melyek a CDC értékelése szerint bizonyítják, hogy

a közösségi maszkviselés segít lelassítani a SARS-CoV-2 terjedését.

A maszkok előnye a vírust hordozók kibocsátásának mérsékelésében és a maszkot hordók megfertőződésének alacsonyabb esélyében rejlik. Az egyedi előnyöket növeli, ha a közösségek szintjén is elterjedt a maszkviselés.

A gazdaságra nézve jelentős az a feltételezés, miszerint 15 százalékkal csökkenti a teljes lezárások szükségességét, ezáltal a GDP 5 százalékét menti meg az, hogyha elterjedt a maszkviselés közösségi szinten. Korábban a szervezet még nem volt ennyire elkötelezett a maszkhordás mellett a Market Watch cikke szerint, akkor ugyanis még csak a vírus továbbadási esélyének csökkentését írták fel a mellett szóló érvek közé. Maszkviselés Magyarországon

A felmérés megállapítása szerint abban a hónapban a maszk, a kézmosás és a kézfogás területén kívül minden egyéb tevékenység a járvány előtti szintre kezdett el visszarendeződni, a már akkor is növekvő esetszámok ellenére. Az Ipsos a koronavírus-járvány ideje alatt többször is felmérte a hazai lakosság által gyakorolt óvintézkedések elterjedtségért.Szeptemberben közzétett adataik szerint az emberek 84 százaléka visel maszkot, ugyanennyien mosnak kezet gyakrabban.Ezek a leggyakrabban alkalmazott óvintézkedések a magyarok körében.A kézfogást 66 százalék kerüli, 44 százalék nem tömegközlekedik és 39 százalék nem jár rendezvényre.A felmérés megállapítása szerint abban a hónapban a maszk, a kézmosás és a kézfogás területén kívül minden egyéb tevékenység a járvány előtti szintre kezdett el visszarendeződni, a már akkor is növekvő esetszámok ellenére.

