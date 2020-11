Jakab Ferenc virológus: a koronavírus után új járványok jönnek – videó

A koronavírus titkai, járvány a frontvonalból, ígéretes hatóanyagjelöltek – videóra kerültek a Magyar Tudomány Ünnepe első előadásai, ezt adta hírül pénteken a Magyar Tudományos Akadémia.

A közleményből kiderül, hogy a koronavírus "nem elég", Jakab Ferenc virológus, egyetemi tanár, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont Virológiai Kutatócsoportjának vezetője szerint "további járványok jönnek". Az ő előadásában arra figyelmeztet, hogy

a klímaváltozással,

az emberi civilizáció terjeszkedésével,

a globális személy- és áruforgalommal

egyre több kórokozó terjedhet át állatról emberre.

A kutató bízik benne, hogy jövő év elejére megérkezhet Magyarországra a koronavírus-vakcina.

Tüdőgyógyász, epidemiológus, mikrobiológus, gyerekgyógyász és társadalomtudós – kutatónők, akik valóban a frontvonalban találkoznak a koronavírus-járvánnyal, és megosztják tapasztalataikat az érdeklődőkkel. Meddig fertőz egy olyan beteg, akinek pozitív a tesztje? Hogyan rombolja a szervezetet a koronavírus, és mit tesznek ez ellen a klinikusok? Hol van a legnagyobb esélyünk megfertőződni?

Íme az előadások és a kerekasztal-beszélgetések felvétele:

Ha nem lenne halálos fenyegetés, ámulattal szemlélhetnénk a koronavírus elegáns molekuláris fegyverzetét, mellyel képes szétzilálni sejtjeink membránját, és bejuttatni örökítőanyagát. Ugyanakkor e fegyverzet minél alaposabb ismerete – ahogy a történelmi háborúkban is – hozzásegíthet a győzelemhez. Erről szólt az MTA Kémiai Osztályának konferenciája, mely, ha bővelkedik is technikai részletekben, a modern számítógépes modellek segétségével igen képszerűen mutatja be, pontosan mi is a koronavírus hatékonyságának titka. Az előadók számos vizsgálat alatt álló vírusellenes hatóanyagot is bemutatnak.

