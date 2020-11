Kemény idők jönnek, berobban a koronavírus, nyilatkozta a WHO regionális igazgatója

A halálozási arány romlani fog, kemény idők elé néz a kontinens, mondta el az AFP-nek adott interjújában Kluge.

"Őszintének kell lennünk: nehéz idők következnek"

- fogalmazott a beszélgetésben az Economic Times cikke szerint. Az esetszám-emelkedésre adható potenciális válaszintézkedések sorában az iskolák bezárásáról azt mondta: ezt meg kell hagyni legutolsó menedéknek, főként annak a ténynek a figyelembevételével, hogy nem az iskolák a fertőzés terjedésének elsődleges katalizátorai.

"Az iskolákat addig kell nyitva tartanunk, amíg csak lehet. Nem veszíthetünk el egy generációt a covid miatt"

- mondta el. Mindemellett a jelenlegi helyzetet sem gondolja tarthatónak, arányos, célzott intézkedések meghozatalára, valamint széles körű maszkviselésre biztatja a hatóságokat és az embereket. Becslése szerint amennyiben az emberek megfelelően viselik maszkjaikat, akkor 266 ezer európai élet menthető meg.

A WHO európai régiójába 53 ország tartozik Oroszországgal és egyes közép-ázsiai államokkal együtt. Csütörtökön 12 millió aktív eset volt a régióban, melyen belül a megelőző hét napban kétmilliós növekmény volt megfigyelhető. Kluge figyelmeztetett arra, hogy ha a koronavírus úgy terjedne, mint a himlő, vagy olyan halálos lenne, mint az ebola, a helyzet még rosszabb lenne. Most amellett, hogy küzdünk a vírus ellen, fontos tanulnunk is abból, amit jelenleg tapasztalunk.

Európai terjedés Március 13-án az európai esetek száma már meghaladta a kínaiakét, így Európa vált a covid központjává.

Március 17-én már csak egy európai ország nem volt érintett.

Másnap már 250 millió ember élt kijárási korlátozások közt.

A határlezárások és a szigorú intézkedések eredményeképp nyárra sikerült a vírust visszaszorítani, de már akkor arra intettek mindenkit a szakértők, hogy hosszabb és keményebb második hullám várható.

Az utazási korlátozások feloldása után nem is tartott sokáig, hogy nyár végén újra emelkedni kezdjenek az esetszámok.

Jelenleg a koronavírus aggresszívan feltörő fázisban van a kontinensen, szinte minden országban egyre szigorodó óvintézkedéseket vezetnek be továbbterjedésének megelőzésére.

