Immunológus: az oltás után is marad majd a maszk és kézmosás

Az első hullám csak bemelegítés volt, nagyon alacsonyról indultunk, most már sokkal nagyobb a fertőzöttség szintje – mondta Lisziewicz Julianna immunológus az ATV-ben. A szakemberek azt gondolják, hogy a valódi fertőzöttség tizedét mutatják csak a tesztek eredményei. Egyértelműen látszik, hogy emelkedő íve van most a járványnak az Egyesült Államokban és Európában, viszont Indiában most csökkenő pályára lépett.

Az immunológus azt mondta, hogy egy járvány idején

a hullámokra lehet számitani, viszont ezek egyre nagyobbak lesznek.

Decemberre várják három különböző vakcina klinikai eredményeit az Egyesült Államokban, de a hatóság szerinte csak akkor fogja engedélyezni, ha legalább 50 százalékos a hatékonysága. Egyelőre nem lehet tudni, hogy mennyi időre ad védettséget az oltás, és az is kérdés lesz, hogy az emberek be akarják-e oltani magukat.

Nem csak a tömegvakcina jelent megoldást, Lisziewicz Julianna társaival azon dolgozik, hogy egy mesterséges intelligencia rendszerrel próbálják az emberek genetikáját vizsgálni, és feltérképezni, milyen természetes anyagokkal lehetne az immunrendszert erősíteni ahhoz, hogy fel tudja venni a küzdelmet a vírussal szemben.

Az immunológus azt is leszögezte, hogy oltás esetén is legalább egy évig marad még a maszkviselés és a kézmosás.

