Koronavírusos csecsemők: ritka, de megtörténhet

Meglehetősen ritka, hogy egy újszülöttnek koronavírus-fertőzése legyen: francia orvosok most 176 csecsemő bevonásával készítettek tanulmányt, melyben olyan gyerekek adatait elemezték, akik legalább egy pozitív PCR-tesztet produkáltak, vagy vérükből antitesteket mutattak ki. A megfertőződött újszülöttek harminc százaléka kapta el pozitív édesanyjától a betegséget a terhesség vagy a szülés ideje alatt, a fennmaradó hetven százalék pedig a kórházi napok alatt, amikor is az anya, a kórházi személyzet, a többi beteg, a saját és másokhoz érkező látogatók is rizikófaktort jelentettek.

Daniele De Luca, a párizsi Antoine Béclère kórház újszülött- és csecsemőosztályának vezetőjének a Guardianben idézett nyilatkozata szerint még ha ritkaságszámba is mennek ezek az esetek, az orvosoknak fontos tisztában lenniük azzal, hogy az újszülöttek is megfertőződhetnek a koronavírussal.

"A pandémia kezdetén sokan úgy vélték, a betegség nem fertőz meg csecsemőket. A valóságban ez ritkán, de mégis megtörténhet"

- mondta.

A megfertőződött újszülöttek fele tünetmentes volt. A tünetes csecsemők

62 százalékának tüdőröntgenje mutatott eltérést,

52 százaléknek légzési problémái voltak,

44 százalék lázas volt,

36 százaléknál pedig táplálási nehézségek, hasmenés és hányás léptek fel.

18 százalék idegrendszeri tünetek produkált, letargiától kezdve ingerlékenységen át izomtónus-eltérésig, mely feszesség vagy lazaság formájában egyaránt megmutatkozott. De Luca szerint kevés csecsemőnek volt súlyos az állapota, és majdnem mind felgyógyultak. Három csecsemő halt meg a vizsgált esetekben szereplők közül, mindannyian koronavíruson kívül eső okból.

Az orvosok a szoptatás, valamint szoros kontaktus vonatkozásában megállapították, hogy az nem jelent rizikót a gyermekre nézve még koronavírusos anya esetében sem, ha szoptatja, viszont azok a babák, akiket nem szeparáltak édesanyjuktól, ötször akkora eséllyel kapták el a betegséget tőle az első napokban. De Luca javaslata szerint a fertőző édesanya esetleg megfontolhatja, hogy az első napokban inkább fejjen és más adja anyatejét gyermekének, de minden esetben extra figyelmet igényel esetében az alapos kézmosás és a fertőtlenítés. A Brit Perinatális Orvostudományi Szövetség elnöke, Helen Mactier ugyanakkor úgy nyilatkozott: nem látja indokoltnak koronavírusos anya és gyermeke elválasztását, ha az újszülöttnek nincs szüksége perinatális intenzív osztályon történő kezelésre.

Nem mindenhol ez a gyakorlat ugyanakkor még Európában sem: a Másállapotot a szülészetben mozgalom Facebook-oldalán számol be arról a romániai gyakorlatról, miszerint a frissen szült anyáktól gyermekeiket szeparálják arra az időre, amíg meg nem érkezik PCR-tesztjük eredménye, amelynek pozitivitása esetén két hétig nem láthatják újszülöttjüket. A WHO sem szeparálna Az Egészségügyi Világszervezet júniusi irányelve szerint a koronavírusos édesanya és gyermeke szeparációja nem szükséges.

A szoptatás megkezdésére vagy folytatására biztatják az anyákat, mivel álláspontjuk szerint a fertőzés esetleg rizikójánál sokkal jelentősebbek a szoptatás pozitív hatásai.

Az ájjel-nappali rooming-in, azaz egy szobában történő elhelyezés mellett a bőrkontaktust és koraszülöttek esetében a kenguruzást javasolják koronavírustól függetlenül mindenkinek továbbra is

Nyitókép: pixabay