Tesztelik az ibuprofént is a koronavírusos betegek kezelése során

A londoni Guy’s és St Thomas’ kórházak, valamint a King’s College szakembereiből álló kutatócsoport véleménye szerint az ibuprofént ezt tartalmazó gyulladásgátló és fájdalomcsillapító gyógyszerek segíthetnek a légzési nehézségeken.

Azt remélik, hogy ezzel a költséghatékony kezelési módszerrel meg tudják előzni, hogy a betegek gépi lélegeztetésre szoruljanak – írta a BBC. A „Liberate” nevű teszt során a kísérletben részt vevő, egyelőre nem ismert számú beteg fele ibuprofént is kap a szokásos gyógyszerek mellé. A vizsgálat során sajátos összetételű ibuprofént fognak használni, nem pedig a gyógyszer megszokott, patikában is kapható formáját. Néhányan egy ideje már szedik is a gyógyszer lipid változatát olyan betegségek kezelésére, mint például az ízületi gyulladás.

A témában elvégzett állatkísérletek azt mutatják, hogy a koronavírus egyik legsúlyosabb szövődménye, az akut légzési nehézség kezelhető ibuprofén használatával. Mitul Mehta professzor, a londoni King’s College kutatócsoport egyik tagja kifejtette: „Elengedhetetlen a tesztelés ahhoz, hogy bizonyítani tudjuk feltevéseinket.”

A világjárvány korai szakaszában felütötték a fejüket olyan híresztelések, amelyek szerint az ibuprofén árthat az enyhe tüneteket produkáló koronavírus-betegeknek. Az aggodalom tovább fokozódott, amikor Oliver Veran, francia egészségügyi miniszter azt mondta, hogy a nem szteroid gyulladáscsökkentő gyógyszerek – például az ibuprofén – szedése súlyosbíthatja a fertőzést, és azt javasolta a betegeknek, hogy helyette szedjenek inkább paracetamolt.

A Commission on Human Medicine nevű bizottság által készített felülvizsgálat viszont hamar megállapította, hogy a paracetamolhoz hasonlóan, az ibuprofén is biztonságosan alkalmazható a koronavírus tüneteinek enyhítésére. Mind a két gyógyszer csökkentheti a lázat és segíthet az influenzaszerű tünetek kezelésében.

Enyhe koronavírusos tünetek esetén az NHS azt tanácsolja, hogy a betegek előbb a paracetamolt próbálják ki, mivel ez a gyógyszer kevesebb mellékhatással rendelkezik, mint az ibuprofén, így biztonságosabb választás a többség számára. Gyomorfekélyben szenvedők például nem szedhetnek ibuprofént.

Nyitókép: MTI/EPA/NIAID/NIH