Jakab Ferenc: mellékhatásokkal is járnak az ígéretes szerek

A koronavírus teljes megismerése mellett a Koronavírus-kutató Akciócsoport tagjai számára a legfontosabb feladat felkészülni a betegség következő hullámára, hogy legyen megfelelő gyógyszer, illetve gyógymód a betegek egészségének megőrzéséhez. Ennek érdekében számos kutatás és kísérleti folyamat zajlik párhuzamosan, több munkacsoportban. Ez egy komplex rendszer - mondta Jakab Ferenc virológus a Magyar Hírlapnak adott interjúban. Megemlítette, hogy a már elérhető gyógyszerek használatának újragondolása, tesztelése mellett folyamatban van új hatóanyagok, eddig ismeretlen vegyületek szintetizálása is.

"Magyarországon egy konzorcium vizsgálja és koordinálja a 3 legígéretesebb meglévő szer használatával kapcsolatos klinikai kutatásokat"

- számolt be az elmúlt időszak fejleményeiről Jakab Ferenc. Erre azért van szükség, mivel egyelőre valamennyi ígéretes szer alkalmazása komoly mellékhatásokkal jár, ezért nem lehet őket olyan könnyen bevetni a gyógyításban, ennek megoldása a tudomány feladata. "Kétségtelen, a gyógyszerterápia keretében akár már a közeljövőben találhatunk olyan hatóanyagot, amely csökkentheti a koronavírus-fertőzést vagy segítheti a gyógyulást, ám egyéne válogatja, hogy az mennyire fog beválni, mennyire lesz hatásos. Korántsem biztos, hogy minden betegnek segít majd az adott készítmény" - fogalmazott Jakab Ferenc.

A vírus genetikai állományának minél jobb feltérképezése révén a virológus szerint megismerhető a terjedési dinamizmusa, a lehetséges mutációk kutatása pedig a későbbi vakcinakészítésnél lesz hasznos. Érdemes kitérni az alapkutatásokra, vagyis a vírusgazda és a sejt közötti kapcsolat, a molekuláris mechanizmusok, az úgynevezett támadási pontok megismerésére is, mivel ez a későbbi gyógyszerfejlesztésnél is jól jöhet a kutató szerint, és az egészségügy számára meghatározhatja majd a következő lépéseket. És meg kell említeni még a plazmaterápiás kezeléseket is, melyek szintén ígéretesek.

Szerinte bár több szer esetében is humán klinikai tesztelés kezdődött,

még legalább egy-másfél év kell ahhoz, hogy kész legyen az engedélyezett ellenszer, és még akkor is kérdéses, hogy hazánkba mikor juthat a potenciális vakcinából, mivel hatalmas mennyiséget kell majd előállítani belőle.

A járványvédelmi korlátozásokkal kapcsolatban azt mondta, hogy a kormány időben hozott meg jó döntéseket, melyek hozzájárultak ahhoz, hogy kordában tudjuk tartani a betegség terjedését. A lazításokkal kapcsolatban pedig óvatosságra intett.

Hosszabb távon a kutató szerint újabb világjárványok kialakulása is esélyes. Úgy fogalmazott, hogy "tudomásul kell venni: ebben a globalizált világban nem léteznek lokális problémák. Egy ilyen járványt nem lehet megállítani." A kutató szerint a tanulságokat levonva a jövőben nagyobb figyelmet kell fordítani a járványvédelemre és a víruskutatásokra.

Nyitókép: Gűth Ervin