Egy gyomorsavcsökkentőből ismert hatóanyag lehet hatékony a koronavírus ellen

Az elmúlt hónapokban több olyan gyógyszert és hatóanyagot találtak már az orvosok, amelyekről azt remélik, hatékonyak lehetnek a koronavírus-fertőzés kezelésében. Ilyen például a reumatikus panaszokra való tocilizumab, vagy a Japánban pedig már használhatóvá is minősített remdesivir néven ismert hatóanyag használatát.

Most egy újabb szerhez fűznek nagy reményeket: az amerikai Northwell Health által üzemeltetett 23 New York-i kórház orvosai a vuhani tapasztalatok alapján a Pepcid nevű gyógyszerrel kezdtek kísérletezni, hogy kiderítsék, mennyire lehet hatékony a koronavírussal szemben – írta a hvg.hu a Science Magazin alapján. A Pepcid egy olyan savlekötő gyógyszer, amit gyomorégésre és refluxra ajánlanak az orvosok, ám a benne lévő famotidin nevű hatóanyag másra is jó lehet.

A beszámoló szerint David Tuveson, a Cold Spring Harbor Laboratory Cancer Center vezetője a testvérének ajánlotta a Pepcidet, aki nemcsak megfertőződött a koronavírussal, de súlyos tüneteket is mutatott: magas láza mellett a véroxigén-szintje is lecsökkent. Egy nagyobb adag famotidin bevétele után azonban jobban lett, és a láza is mérséklődött.

Az amerikai orvosok jelenleg 187 koronavírusos betegnek adnak a gyógyszerből, de azt remélik, összesen 1100 önkéntesen tudják majd tesztelni a hatékonyságát.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Pixabay