Denevérpánik: itthon nem lehet elkapni tőle az új koronavírust

A denevérek rendkívül sok vírust, köztük számos koronavírust is hordoznak, az arányokat tekintve viszont nem sokkal többet, mint egyes más állatok: a rágcsálók után ugyanis a denevérek rendszertani rendje számlálja a legtöbb fajt az emlősök körében. Saját vírusaikkal ők is évezredek óta együtt élnek, ha úgy tetszik állandó evolúciós harc folyik a kórokozók és a gazdaszervezet között – mondta Görföl Tamás biológus, a Magyar Természettudományi Múzeum Emlősgyűjteményének vezetője a 24.hu-nak.

A repülő emlősök gyakran élnek kolóniákban, nagy eséllyel fertőzik meg egymást, és a sokaságban nagyobb a valószínűsége, hogy a fertőzésnek ellenálló egyedek válogatódnak ki. Akár több évtizedig is élhetnek, illetve aktív időszakban testhőmérsékletük magas (meghaladja a 40 Celsius-fokot), ami a vírusokkal szembeni védekezéskor jön jól.

"Úgy képzeljük el a denevérek és a koronavírusok kapcsolatát, mint ahogy mi ősidők óta együtt élünk a náthát okozó vírusokkal. Csakhogy náluk jobbára még tünetek sem jelentkeznek" – magyarázta Görföl Tamás.

Ahhoz, hogy a koronavírus denevérről emberre ugorjon, mindig szükség volt egy köztes gazdára. A SARS-nál ez volt a cibetmacska, a MERS-nél pedig a teve, most úgy tűnik, tobzoskában mutálódhatott tovább, de elképzelhető az is, hogy a tobzoska és a denevér vírusa kombinálódott egymással. Az „átugrás” nem is egyik percről a másikra történik, hosszú folyamat eredménye.

Semmi okunk nincs attól tartani, hogy bármilyen denevér közvetlenül megfertőzhet az új koronavírussal. Európai fajokban is vannak koronavírusok, ám nem mutatták ki azt a törzset, amiből a Covid-2 kifejlődött. Idehaza inkább a denevérek vannak veszélyben miattunk, nehogy megfertőzzük őket.

Amit a hazánkban honos denevérektől „elkaphatunk”, az legfeljebb a veszettség, ha puszta kézzel akarjuk megfogni az állatot, ő meg védekezés gyanánt megharap. Ilyen esetben óvatosságból orvoshoz kell fordulni a megfelelő oltás beadatásáért. Ha denevér téved a lakásba, először is próbáljuk kiterelgetni, ha mindenképpen meg kell fogni, húzzunk vastag kesztyűt, vagy terítsünk rá egy törülközőt és úgy próbáljuk magasra tartva elengedni.

