Koronavírus: a férfiaknak jobban kell vigyázniuk

Olaszországi adatok azt mutatják, hogy a férfiak fiatalabb korban,súlyosabban betegszenek meg és nagyobb eséllyel halnak bele az új típusú koronavírus okozta kórba - ez derül ki az Epidemiology for Public Health nevű szaklap összesítéséből.

Hasonló tendenciáról számoltak be Kínából is: a férfiak 2,8 százaléka halt be a vírus-fertőzésbe, míg a nőknél ez az arány 1,7 százalék volt.

Ez azonban nem lepte meg a szakembereket:

hasonlót tapasztaltak más légzőszervi vírusfertőzéseknél is,

például a 2003-ban kitört SARS-nál, sőt az 1918-as spanyol nátha járvány idején is - írja az IFLScience.

Az okokat régóta kutatják, de a szakemberek inkább csak találgatnak a kérdésben.

Az egyik lehetséges megfejtés, hogy

a férfiak és a nők immunválasza eltérő.

Az sem kizárt, hogy a női nemi hormon, az ösztrogén ad nagyobb védettséget a nőknek. De az X-kromoszómában is számos immunitáshoz köthető gén található – a nőknek pedig két ilyen kromoszómájuk is van, míg a férfiknak egy.

A fiatalabbak sincsenek biztonságban

Közben egyre több olyan beszámoló érkezik, hogy egészen fiatal, más betegségben nem szenvedő emberek is belehalnak a fertőzésbe. Franciaországban egy 16, Angliában egy 21 éves lány lett a kór áldozata. A család szerint egyiküknek sem volt más baja, erősek és életvidámak voltak, míg az új típusú koronavírus meg nem fertőzte őket.

Franciaországban a 16 éves Julie a kór legfiatalabb áldozata. Testvére azt mondta a Le Parisiennek, hogy a lány a múlt héten éppen csak köhögött, csak hétfőn ment el a házorvoshoz, kedden pedig már válságos állapotban került kórházba és a hét végére meghalt.

Angliában pedig a 21 Chloe Middleton halt bele úgy a betegségbe, hogy előzőleg nem volt ismert betegsége - számolt be róla a Sky News.

A család mindkét esetben arra figyelmezetett: senki se higgye, hogy a fertőzés csak az idős, beteg embereket veszélyezteti.

Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Andrea Fasani