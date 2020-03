Eddig bírja a koronavírus a különböző felületeken

Nemcsak a denevér lehet vírushordozó, hanem az interneten rendelt áru is? Szerencsére az utóbbi veszély mifelénk nem túl nagy. Kínából ugyanis a konténerek nemigen érkeznek egy hónapnál hamarabb Európába, annyi idő alatt pedig a koronavírus is elpusztul. Ezt az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is megerősítette - írja a HVG.

Német kutatók a napokban azonban rámutattak, hogy a koronavírus egyes vírustörzsei alumínium felületeken már két óra alatt elpusztulnak,

más felületeken, például bizonyos műanyagokon akár kilenc napig is elélnek.

Papír esetében is előfordulhat, hogy a kórokozók akár 4 napig is megmaradnak rajta. A fém felületeken 48 óráig is képes életben maradni a vírus, de fa és üveg esetében ez akár 4 nap is lehet, sőt, kerámián akár 5 napig is képes túlélni.

Ha a felületek 30 foknál melegebbek, az rosszul érinti a vírusokat, de érdemes megjegyezni, hogy mindez a külvilágra vonatkozik.

Ha a vírus már bejutott a szervezetünkbe, ott már jól érzi magát, egészen addig amíg (az esetek szerencsés többségében) a láz és az immunrendszer hatástalanná teszi.

A vírus túlélőképességének felmérése azért fontos, mert

a fertőzések jelentős része akkor történik, amikor az emberek a szennyezett kezükkel a szemükhöz, szájukhoz, orrukhoz nyúlnak.

A kezükre a vírus pedig a nemrég megfogott kilincsről, kapaszkodóról kerül.

Egészségügyi intézményekben, illetve forgalmas helyeken éppen ezért érdemes lesz olyan anyagokból készíteni a korlátokat, kilincseket, amelyek a vírusoknak kényelmetlenek, a legalkalmasabb anyagok megtalálásához azonban további kutatásokra lesz még szükség.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Wikipédia / CDC/Dr. Fred Murphy