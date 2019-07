A Holdra szállás 50. évfordulójának a Bakonyi Csillagászati Egyesület úgy állított emléket, hogy egy magaslégköri ballont bocsátott fel Ajkáról. Az Űrbatyu nevű "jármű" utast is vitt, egy Lego-figurát, amelyet Sztratosz Ferinek kereszteltek el, és volt rajta kamera, a gyorsulás és a magasság, illetve a hőmérséklet mérésére is alkalmas APRS-rendszer, egy GPS-modult, illetve egy mini rádióadót is.

A műszerek mellett beleültették Sztratosz Ferit, a pilótát. Mellette helyet kapott még Magyari Béla kijelölt úrhajós dedikált fotója, illetve egy, a Magyar Posta által július elején, a holdra szállás 50 éves évfordulója alkalmából kiadott bélyeg.

A ballon feltöltéséhez 6 köbméter héliumot használtak, ez körülbelül 2 méteresre tágította ki a ballont. A felengedés után úgy kalkuláltak, hogy valahol Balatoncsicsó és Dörgicse közt fog leesni. Amikor sikerült kapcsolatba lépni az Űrbatyuval, kiderült, hogy a szelek Tihany irányába fújták a már visszazuhanó, és ejtőernyővel lefékeződő egységet. Végül beesett a Balatonba, de nikecell borításának köszönhetően fennmaradt a vízen, és egy vitorlás legénysége kiemelte a vízből.

A tető leemelése után kiderült, az egység belseje teljesen száraz volt. A hasi kamera felvételeiről végig lehetett követni a felbocsátás és az emelkedés pillanatait, ahogy egyre távolodik a felszíntől. Felismerhetővé váltak a közeli települések: Ajka, Ajkarendek, Úrkút, Tihany, ahogy átrepült a Balaton felett. A legmagasabban Somogy megyében, Ádánd települése felett járt 26 532 méteren. A ballon addigra körülbelül 15 méteresre tágult ki, majd szétrobbant, és az Űrbatyu megkezdte a zuhanást.

A műszergondola belső hőmérséklete a felfelé vezető úton +27 C°-ról +3C°-ra hűlt vissza. A külső hőmérőszenzor a leghidegebb hőmérsékletet, -58C°-ot 11 948 méteren mérte. Közel 27 kilométeren már láthatóvá vált a Föld szinte lehelet vékony légköre, s mögötte az űr sötétje. Csodálatos felvételek készültek a Balatonról a világűr mezsgyéjéről.

Nyitókép: Facebook