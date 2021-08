Magyar idő szerint kedd hajnalban szoros versenyben ezüstérmet szerzett Berecz Zsombor a tokiói olimpián, finn dingi hajóosztályban.

A tíz futam után kiszenvedett sikerről elmondta, bízott abban a munkában, amit "beleraktak a vitorlázásába", de nagyon büszke az egész csapatra (mások mellett az 1996-os atlantai olimpia lengyel vitorlázó aranyérmese, Mateusz Kusznierewitz neve került elő, "ő ismeri a csúcs felé vezető utat").

Belülről "csak a nagy képet látta", azt tudta, hogy az éremért a legjobb öt között kell lennie, jobb helyért pedig nyernie kell.

"A végén nézelődtem csak. Aztán ünnepelni még nem sok időm volt, mentem doppingtesztre, majd sajtókonferencia volt. Alakul a hangulat, lassan én is csatlakozom a többiekhez" – mondta.

Kérdésre válaszolva elmondta, nem számolt aranyéremmel.

"Ez az ezüst nekem fehér arany, nem kell több" – szögezte le.

A futamgyőzelem után egy óriási megelégedettséget érzett.

"Nem volt könnyű az út.

Nem egy rendszer szülöttei vagyunk, ezt a rendszert mi alakítottuk ki, megfelelő emberekkel, hála Istennek. Nincs lehetetlen, nem lehetetlen megszorongatni Európa közepéről a nagy vitorlásnemzeteket"

– ecsetelte.

Az olimpia "mindig ott lebegett felette".

"Tudtam, hogy ez lesz az utolsó esély, mert ez a hajóosztály lekerül az olimpia programjáról. De ez a cél lebegett a szemem előtt az elmúlt öt évben."

Terveivel kapcsolatban elmondta, tudását frissében szeretné átadni a következő generációnak, ha talál partnereket ebben, "akár még fényesebb érem is lehet" ebből.

Szót ejtett arról is, hogy 8 hónappal ezelőtt egy komolyabb térdfájdalom találta meg, de ennek kezelésére sikerült megtalálnia a megfelelő embert.

Berecz Zsombor 2012-ben váltott hajóosztályt.

"A finn sokkal inkább hozzám illett, örülök, hogy azt a döntést akkor meghoztuk." Holczhauser András, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára "Nem titok, hogy éremért ment ki Berecz Zsombor, ez látszott is, ahogyan megnyerte az utolsó futamot. Fantasztikus taktikai küzdelem zajlott végig, nagyon kiélezett volt, ami részben a rajt körül bonyodalmaknak is köszönhető volt (a rossz rajttól egyébként Berecz Zsombor is félt, majdnem "visszaejtett", mert azt hitte, hogy belóghat a vonalba – a szerk.). Úgy örülünk ennek az ezüstéremnek, mintha aranyérem lenne. Növekszik a versenyengedélyes sportolók létszáma, 2014 óta két és félszeresére nőtt a számuk.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt