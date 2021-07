Márton Anna bronzéremért vívhat

Márton Annáé volt az első tus, és a következő két akciója is sikeres volt, így 3-0-ra lépett el. Az orosz Velikaja egyenlített, de aztán újra a magyar talált.

Velikaja tartotta a lépést, kétszer is egyenlített, majd átvette a vezetést, de egy okos támadással Márton talált, 6-6.

Az orosz olimpiai bajnok egy ellentámadást, majd egy újabb akciót is sikeresen vitt végig, így 8-6-os vezetésénél következett a szünet.

Velikaja visszavágása sikeres volt, de aztán a magyar kardozó is adott két tust, 8-10.

Az orosz vitte be a 11.-et is, hiába kért videózást Márton, és a következő akciót is Velikajának adták. Márton nem tudott már javítani, ellenfele rutinja győzött, és 15-8-cal bejutott a fináléba.

A bronzéremért a francia Brunet lesz Márton ellenfele 12:50-kor

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor