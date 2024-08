Vogel Soma elárulta az ötméteresek védésének titkát

A magyar férfi vízilabda-válogatott 9-9-es döntetlen után ötméteresekkel verte az olaszokat, és bejutott a legjobb négy közé. Vogel Soma a rendes játéidőben kettő, majd a büntetőpárbajban három olasz lövést is védett.

„Benne volt a pakliban, hogy ötösök lesznek, készültünk erre. Örültem volna, ha rendes játékidőben tudunk győzni, de így is ugyanolyan szép. Az, hogy a meccs közben kivédtem kettőt, mi pedig belőttünk kettőt, ott lehetett a fejekben, és ez hátráltatni tudja az ellenfelet, ránk pedig pozitívan hathat. Bízom a lövőkben, ők a legjobbak a világon, mert lehet, hogy nekem elég egyet kivédenem, és ők belövik mind az ötöt” – kezdte értékelését a meccs egyik hőse, Vogel Soma. A kapus már nem először remekelt büntetőpárbajban, a tavalyi vb-döntőben négyszer is védett a görögök ellen. Arra, hogy mi a recept, azt mondta: statisztika, megérzés és reflex összessége, ez már korábban is bevált.

A mezőnyjátékosok közül mosolyogva többen arról beszéltek, hogy tudták, Vogel Soma úgyis megoldja a büntetőknél, ahogy szokta, és újra előjött a cheat code kifejezés vele kapcsolatban. A kapus szerényen azt mondta, inkább Vámos Mártonék lövése a cheat code.

„Jól esik, amikor odaúsznak hozzám, és ilyen jelzőket kapok, de mindig az jut eszembe, hogy csapatként ugrunk a vízbe és mászunk ki onnan, bármi is történik.

Mindenkit dicsérni kell és mindenki megérdemli ezt a jelzőt, főleg ha elérjük a kitűzött célt.”

A mérkőzés alakulásáról azt mondta, hogy a második negyedben a Jansik Szilárd elleni szabálytalanság miatt elvett gól és a négyperces büntetés hozott fordulatot. „A lélektani fölény átfordult az olaszok javára, ők voltak agresszívebbek, gyorsabbak, hangosabbak, de ezt szépen vissza tudtuk hozni, és mínusz kettőről megint fel tudtunk állni. Bízunk magunkban az utolsó másodpercekig” – emelte ki.

A négy magyar csapat közül a férfi pólósoknak maradt egyedül esélyük az éremszerzésre. Vogel Soma elmondta, neki is megfordult ez a fejében a meccs előtt. „Sok mindenkiért küzdünk az olimpián, de ott volt a fejemben, hogy a többi magyar sportolóért és a labdasportágak becsületéért is küzdünk, ez is motivált engem és minket.”

Az olaszok mellett a negyeddöntőben búcsúzott a két csoportelső, a görögök és a spanyolok, valamint az ausztrálok. A mieinkre pénteken a horvát csapat vár, a másik ágon szerb-amerikai csatát rendeznek. Arra a felvetésre, hogy mennyit számíthat, hogy a rivális néhány órával pihentebb lesz, a kapus azt mondta, általában sokat tud számítani egy fél nap, de elődöntőről van szó, pár óra ide vagy oda már lényegtelen, az nyer a végén, akinek nagyobb a szíve.

„Máshogy lesz feszült az elődöntő. Az olaszoknak van egy sajátos játékuk, bár a horvátok is hasonló játékot képviselnek, mennek, támadnak, lőnek, átugranak a fejen, de nem ennyire teátrálisan. Kemény küzdelemre számítok, és ahogy most is, magabiztosan kell kezdeni a meccset, mind a lövésekkel, mind a védekezésekkel,

ez lesz a kulcsa a győzelemnek, hogy az első másodperctől fogva mi legyünk az erősebbek, agresszívabbak és mutassuk, hogy mi akarjuk jobban”

– hangsúlyozta, már előretekintve.

Vogel Soma hozzátette: biztos nézték a horvátok a magyar-olaszt, és reméli, benne lesz a fejükben, ha ötméteresekre kerül a sor.