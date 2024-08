Losonczi Dávid: a bronzérem meg kell, hogy legyen

„Megtettem mindent, odatettem szívemet-lelkemet. Kicsit tanácstalanul állok az egész előtt” – kezdte értékelését Losonczi Dávid, miután 3-1-re kikapott a bolgár Szemjon Novikovtól az olimpiai elődöntőben. A magyar világbajnok hozzátette, hogy korábban háromszor birkóztak, és technikaival mindig le tudta győzni riválisát.

„Nagyon kicsin múlott. Többször ott voltunk már a zónánál, és mindig épphogy be tudott fordulni, lentről is kétszer majdnem megemeltem. Ezen túl kell magam tennem csütörtökre, mert ha benne maradok ebben, akkor az sem fog sikerülni. Úgyhogy most fogyasztok, ezt pedig mentálisan fel kell dolgoznom ma este, mert a bronzérem meg kell, hogy legyen!” – jelentette ki határozottan.

Az elődöntőre visszatérve Losonczi azt mondta, ellenfele nem lepte meg, és tudta, hogy neki fog ugrani, ami össze is jött a bolgárnak. Ha a végén van még ideje, talán fel tudja emelni, így viszont a tolást választotta. Azért nem kapott érte pontot, mert Novikov a térdén csúszott ki. „Az idő kevés volt most sajnos, meg én is, úgy néz ki.”

A csütörtöki bronzmérkőzés az esti programban kap helyet.