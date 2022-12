Cristiano Ronaldo Katarban is megsértődött, most zajlanak a béketárgyalások

Az ötszörös aranylabdás portugál csatár a portugál válogatott három csoportmérkőzésén kezdőként lépett pályára, de csupán árnyéka volt önmagának, Ghána ellen a 88., Uruguay ellen a 82., Dél-Korea ellen pedig már a 65. percben lecserélték. Eddigi egyetlen gólját az első mérkőzésen szerezte tizenegyesből, ezzel ő lett az első futballista, aki öt különböző világbajnokságon is betalált.

A Svájc elleni nyolcaddöntőben – nagy tornán 2008 óta először – kispados volt, csak a 73. percben, 5–1-es vezetésnél állt be, de a portugálok utolsó gólját sem ő, hanem a szintén csereként pályára lépő Rafael Leao szerezte.

Az A Bola értesülései szerint Cristiano Ronaldo annyira megsértődött, amikor megtudta, hogy nem kezdhet, hogy még Katarból is távozni akart, nem is tudott felhőtlenül örülni a nélküle elért kiütéses győzelemnek, ráadásul a helyette kezdő Goncalo Ramos mesterhármassal és egy gólpasszal robbant be a köztudatba – írja az m4sport.hu/hirado.hu.

Ronaldo maradt, de a Marca című spanyol sportnapilap szerint

a Svájc elleni nyolcaddöntő másnapján az nem tetszett neki, hogy a tartalékokkal kell edzenie.

A történtekre reagált a portugál szövetség is: cáfolta, hogy Ronaldo el akarta hagyni a csapatot. „Az FPF kijelenti, hogy Cristiano Ronaldo, a válogatott csapatkapitánya soha nem fenyegetőzött azzal Katarban, hogy elhagyja a nemzeti csapatot” – áll a szövetség közleményében, amely hozzáteszi, hogy Ronaldo elkötelezettsége továbbra is megkérdőjelezhetetlen a válogatott iránt.

Az eset érdekessége, hogy az InfoRádió vb-szakértője, Kemény Dénes saját vízilabda-kapitányi tapasztalatai alapján már a svájciak elleni nyolcaddöntő előtt azt javasolta, hogy Fernando Santosnak a kispadra kellene ültetnie Ronaldót, és a hajrában frissen bevetnie.

A háromszoros olimpiai bajnok szakember szerint ezt a csatárnak is meg kell értenie, és így lehet nagyobb hasznára a csapatának is. Már csak az a kérdés, hogy tényleg megértette, vagy valósak a portugál lapinformációk.

Nyitókép: MTI/EPA/Rolex Dela Pena