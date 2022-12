A közösségi médiában megosztott felvételen látszik, hogy a Barcelona és az Internazionale korábbi kiváló csatára a Brazília-Koreai Köztársaság nyolcaddöntő előtt boldogan fényképezkedik a szurkolókkal, majd heves vitába kezd egy kamerázó férfival. Eto'ót többen is próbálták lefogni, de ő kiszabadult a szorításból és letérdelte a férfit.

A Twitteren olvasható kameruni információk szerint egy algériai videósról van szó, aki azt rótta fel a sztárnak, hogy a kameruni válogatott botrányos körülmények között harcolta ki a világbajnoki részvételt Algéria sérelmére.

Why, @SamuelEtoo? You represent the image of #Cameroon and #Africa. You CANNOT be doing this. You just can’t… ??‍♂️ pic.twitter.com/Ss3PlDktes — Osasu Obayiuwana (@osasuo) December 6, 2022