Hatalmas bajt okozhatott volna a spanyol szurkoló a csapatának

A spanyol labdarúgó-válogatott hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte a francia csapatot a németországi Európa-bajnokság Münchenben játszott keddi elődöntőjében, ezzel története során ötödik alkalommal jutott be a fináléba a kontinensviadalon.

A biztonsági őröknek bőven akadt dolguk a meccsen, egy telefonját szorongató fiatalember előbb a második félidőben futott be a pályára, majd a lefújást követően is volt olyan, aki a játékosok közvetlen közelébe akartak férkőzni - írja az Origo.

This can’t keep happening. It’s a disgrace, UEFA need to control it so much better. Somebody will get seriously hurt. ?‍♂️ #Euro2024 #Morata pic.twitter.com/Dp5KgEvq5h