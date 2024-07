Az Európa-bajnokság új hőse

Valljuk be, nem az egyébként Svájcban született, de hétéves kora óta Portugáliában élő kapus neve volt az első, amikor valaki a portugál válogatott lehetséges hőseit sorolta a mérkőzés előtt. Addig megbízhatóan, de nem kiemelkedően védett a tornán, igaz, már ez is nagy előrelépés volt a 2022-es katari vb-hez képest, ahol kifejezetten gyengén szerepelt. Annak ellenére megtartotta a helyét a válogatottban, vitathatatlanul ő az első számú kapus.

Nagy generáció tagja, U17-ben (2016) és U19-ben (2018) is Európa-bajnok, U21-ben (2021) Eb-ezüstérmes lett, utóbbi tornán jó néhány mostani társával együtt játszott, de az igazán érdekes, hogy a magyar-szlovén közös rendezésű Eb-n a portugálok éppen Szlovéniában játszottak.

Hétfő este Európa-bajnoki rekordot írt azzal, hogy sem a 120 perc alatt, sem az azt követő szétlövésben nem tudtak neki gólt lőni.

