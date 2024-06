Az angolok egyik legjobbja hazautazott az Eb-ről – és örül ennek

Ilyenkor az ember hajlamos rosszra gondolni, hirtelen jött betegségre családban, vagy akár felidézheti, hogy Raheem Sterling másfél éve azért utazott a torna alatt haza Katarból, mert támadás érte a családját othonukban.

Phil Foden szerencsére ennél sokkal örömtelibb ok miatt kért és kapott távozási engedélyt: napokon belül megszülethet harmadik gyereke, ő pedig szeretne az élettársa mellett lenni. Első gyermekük, egy kisfiú 2019-ben, lányuk 2021-ben született meg.

❤️??????? Phil Foden, back home to be present for the birth of his third child.



He’s expected to be back with the England squad at Euro 2024 by Sunday. pic.twitter.com/LinGoD9Qou