Máris Cristiano Ronaldo nyomdokain a török tinisztár

Kilencévesen kezdett futballozni az ankarai Gençlerbirliğiben, nagyjából attól a naptól tartották csodagyereknek. Tizennégy évesen váltott először klubot, Isztambulba, a Fenerbahçe akadémiájára került.

Mindössze tizenhat évesen bemutatkozott az első csapatban, a finn HJK elleni Európa-liga selejtezőn, majd ő lett a klub élvonalbeli történetének legfiatalabb gólszerzője a következő márciusban. A 2020–20021-es idényben még csak 12, a következőben, a 2022–2023-asban már húsz bajnokit játszott.

Már 2022 őszén debütált a török válogatottban, s még a Fener tagja – s így Szalai Attila klubtársa – volt, amikor első gólját is megszerezte a nemzeti tizenegyben.

Tavaly nyáron óriási kötélhúzás folyt érte, a Real Madrid mindenképpen meg akarta szerezni, a Fener nem akarta „hétköznapi” áron elengedni. Arda (a törökök többnyire az első nevüket használják a futballban, így emlegetik őt) nagyon szívesen ment a királyi klubhoz, függetlenül attól, hogy sejtette, kevesebbet játszhat majd, mint a Fenerben.

Húszmillió euróért ment Madridba, ahol sérülése miatt 2024 őszén nem játszhatott. Ám tavaszra visszatért, márciusban játszott néhány percet Budapesten, a magyar válogatott ellen is. A Real Madridban szenzációs első félévet zárt, 10 bajnokin hat gólt szerzett, az egyesület sztárokban nem szegény történetében az első lett, aki 330 játékperc alatt hat gólt ért el. Ezt, fél évvel korábban, még az egyébként ugyancsak fantasztikusan debütáló Jude Bellingham sem tudta produkálni! Kedden 79 percet játszott a georgiaiak ellen, fantasztikus lövéssel szerzett újra vezetést 1-1 után, tulajdonképpen az volt a döntő gól.

Ő az első húsz év alatti gólszerző Európa-bajnokságon, 2004 óta. (Akkor bizonyos Cristiano Ronaldo szerezte meg az első gólját, a portugáliai tornán.) Egyszersmind a valaha volt legfiatalabb játékos 19 évesen és 114 naposan, aki pályafutása első Eb-meccsén gólt szerzett. Még egy adat: az Eb-k történetében mindent egybevetve is mindössze négy játékos szerzett nála fiatalabban gólt.

