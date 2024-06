Mbappénak és Thuramnak fontosabbak a francia választások, mint az Eb - videó

„Kylian Mbappé azzal, hogy megszólalt az ország megosztottsága és a szélsőségek ellen, és megerősítette, hogy az Ausztria elleni meccs kevésbé fontos, mint ami Franciaországban zajlik, vasárnap világossá tette azt a két pályát, amelyen most a Kékek küzdenek. Soha még így, soha ilyen pillanatban nem szólalt meg játékos. A francia csapat történetében soha nem voltunk tanúi a francia politikai élet ilyen jelentős pillanatának, a csapatkapitány beszéde és egy jelentős sportesemény rajtja így még nem esett egybe. Azáltal, hogy a 2024-es Európa-bajnokságon való részvétel előestéjén Kylian Mbappé bekapcsolódik a franciaországi politikai életbe, erős szavakat mond Marcus Thuram egy nappal korábbi megszólalását követően és a szélsőségek elleni küzdelemre szólít fel, alátámasztja azt, hogy számukra valami fontosabbá vált, mint az, amire hónapok óta készülnek, az Ausztria-Franciaország-mérkőzés” – írta elemzésében Vincent Duluc újságíró, aki a válogatott és a választás szavakból faragott szójátékot írta címnek (Entre sélection et élections).

Kylian Mbappé vasárnap arra szólította fel a francia közvéleményt, hogy szavazzon a „szélsőségek” ellen, mintegy megerősítve csapattársa, Marcus Thuram egy nappal korábban tett nyilatkozatát.

Kylian Mbappé calls on the French youth to vote against Marine Le Pen



“I’m calling to vote against extremists that want to divide the country. I want to be proud to wear this shirt, I don't want to represent a country that doesn't represent my values." pic.twitter.com/KJ2aDr0tpC