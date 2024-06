Ott hagyott hátizsák miatt kiürítették a berlini szurkolói zónát a nyitómeccs előtt

Gyanús hátizsákot találtak Berlinben, kiürítették a labdarúgó-Eb fővárosi, Reichstag-környéki szurkolói zónáját, egy embert őrizetbe vettek kevéssel a labdarúgó-Eb nyitómérkőzése előtt, amelyet egyébként Münchenben tartanak - írja az Index a Bildre hivatkozva.

A területet tűzszerész kutya segítségével vizsgálták át.

Beate Ostertag, a berlini rendőrség szóvivője így nyilatkozott: „biztonsági okokból egy lezárt területet hoztunk létre. A csomagot most vizsgálják. Az is lehet, hogy valaki azért nem vitte be a szurkolói zónába, mert a táska nagyobb az engedélyezett A4-es méretnél”.