Kemény Dénes: az angolok olyanok, mint az ember pénze a bankban

Anglia Németországot, Ukrajna hosszabbításban Svédországot búcsúztatta a labdarúgó Európa-bajnokság nyolcaddöntőjében.

A magyar férfi vízilabda-válogatott korábbi sikerkapitánya szerint az angolok még nem játszották ki magukat, az ukrán pedig a futballtorna meglepetéscsapata.

"Valamivel jobban teljesítettek az angolok, mint korábban, és azt gondolom, szórakoztató is volt a mérkőzés a semleges szurkolónak. Összességében az angol csapat megérdemelten jutott a legjobb nyolc közé, még akkor is, ha 0-1-nél a németek ziccerben hibáztak, és utána jött a büntető gól. Hát elég sok ilyen van most az Eb-n" - ecsetelte Kemény Dénes.

A hosszabb gólcsend után ismét eredményes Harry Kane-nek szerinte, mint minden csatárnak, a lételeme a gól, de inkább azt gondolja, "még nem játszott a legjobb tudása szerint".

"Olyan ez, mint mikor az embernek bent van a bankban a pénze, tudja, hogy bármikor bemehet érte; most

Gareth Southgate angol kapitány gondolhat arra, hogy előbb-utóbb egyes játékosai megmutatják a valós képességüket, ezek között van Harry Kane is, de nem csak ő"

- figyelmeztetett.

Az ukránok éjszakába nyúló mérkőzéséről azt mondta, olyan sokáig tartott, hogy csak "a bőrén keresztül" nézte a meccset, de azt gondolja, mindig van meglepetéscsapat a nagy világversenyeken, ez lehet most Ukrajna.

"Az ukránokban még benne lehet egy kör az angolok ellen, de ha nem lesz, akkor sem fogják a fejüket venni, nyugodtan, bátran játszhatnak, már így is mindenki a vállukon horja őket" - fogalmazott Kemény Dénes.

