Euro 2020: itt van a foci-Eb-k álomtizenegye

Kapus

IKER CASILLAS

Az egyedüli kétszeres Európa-bajnok kapus egészen elképesztő teljesítményt nyújtott a 2008-as és a 2012-es tornán, egyetlen gólt sem kapott az egyenes kieséses szakaszban, 600 játékperc alatt. Két tizenegyespárbajt is megnyert a spanyoloknak.

Jobbhátvéd

NOVÁK DEZSŐ

Az egyetlen magyar a kiválasztottak között, egyszersmind az egyetlen, aki az Eb-döntő társgólkirálya lett, igaz, mindössze két góllal. Az 1964-es, spanyolországi négyes döntő bronzmérkőzése pályafutása legjobb válogatott mérkőzése volt.

Középső védő

FRANZ BECKENBAUER

Az 1972-es négyes döntőben arany-, négy évvel később, Jugoszláviában ezüstérmet nyert a nyugatnémet csapattal. Különösen a belgiumi tornán remekelt, teljesítménye jutalmaként az esztendő végén megkapta a France Football Aranylabdáját.

MATTHIAS SAMMER

Az első egykori keletnémet válogatott, aki alapember lett az egységes német válogatottban, az egyetlen, aki 1992-ben és 1996-ban is tagja volt az Európa-bajnokságon szereplő Nationalelfnek. Az angliai torna legjobbjának választották, fél évvel később ő is megkapta a France Football nagy becsben tartott díját.

Balhátvéd

JEAN-FRANÇOIS DOMERGUE

Nem kétséges, voltak az európai futball történetének virtuózabb balhátvédjei is, talán sokan állítanák erre a posztra egy Eb-álomcsapatba Giacinto Facchettit vagy Paul Breitnert. De Jean-François Domergue óriásit játszott 1984-ben, a portugálok elleni marseille-i elődöntőben, mindkét válogatottbeli gólját akkor szerezte. Még ahhoz is vette a bátorságot, hogy egy kapu közeli szabadrúgást ellőjön Michel Platini elől.

Középpályás

ANTONÍN PANENKA

Egyetlen tizenegyesrúgással beírta magát a futballtörténelembe. Kihagyhatatlan az Eb-k legjobbjai közül. Az 1976-os Európa-bajnokságon, a nyugatnémetek elleni szétlövésben vagányul emelte a labdát az elmozduló Sepp Maier helyére.

BERND SCHUSTER

A Szőke Angyal az 1980-as Európa-bajnokság tört be az európai elitbe, mindössze két meccs is elég volt neki ehhez. Az esztendő végén Karl-Heinz Rummenigge mögött második lett az Aranylabda-választáson. Álomcsapatunkba Günter Netzer megelőzve került be, aki az 1972-es torna legjobb középpályása volt.

ANDRÉS INIESTA

A 2008-as és a 2012-es Európa-bajnokságon csillogó spanyol válogatott középpályásai közül Xavit az osztrák-svájci, Andrés Iniestát pedig a lengyel-ukrán torna után választották a legjobbjának. Kettejük közül Iniestát választottuk, aki a 2016-os, franciaországi tornát is idekapcsolva, három tornán összesen hatszor érdemelte ki a mérkőzés embere címet. Mindenkinél többször.

Tízes

MICHEL PLATINI

Szinte egyedül nyerte meg a franciáknak az Eb-t, egyetlen tornán, mindössze öt mérkőzésen, annyi gólt szerzett (kilencet…), amennyit a kontinensbajnokságok történetének társgólkirálya, Cristiano Ronaldo négy tornán. Elképesztő élve volt az 1984-es, 10 válogatott mérkőzésen 13 gólt szerzett. Összehasonlításként: a második legeredményesebb esztendeje az 1980-as volt, akkor öt gólig jutott a Kékek mezében. Európa-bajnoki címre vezette a franciákat, a rendező ország csapata azóta sem tudott nyerni – immár 37 éve.

Csatár

CRISTIANO RONALDO

Már az első Eb-mérkőzésén gólt szerzett 2004-ben, 21 mérkőzéssel, 1793 játékperccel rekorder, Michel Platinivel holtversenyben társgólkirály 9 találattal, s nem utolsósorban ötször választották meg Eb-mérkőzés után MVP-nek, ebben a tekintetben csupán Andrés Iniesta előzi meg.

MARCO VAN BASTEN

Annyira jól játszott 1988-ban, hogy teljesítménye még azt is elfeledteti, hogy 1992-ben elrontotta a dánok elleni elődöntő szétlövésében a maga tizenegyesét. Az NSZK-ban rendezett tornán mesterhármast lőtt az angoloknak a csoportszakaszban, döntő gólt a nyugatnémeteknek az elődöntőben és nem utolsósorban egy álomgólt Rinat Daszajevnek a fináléban.

Nyitókép: MTI/EPA/Federico Gambarini