Elképesztő, mennyit ér Maradona „Isten-keze”-labdája

Az 1986. június 22-én, a mexikóvárosi Azték Stadionban - 114 580 néző előtt - rendezett találkozó 2-1-es argentin győzelmet hozott, a meccsre mindenki úgy emlékszik, hogy ekkor született az „Isten keze” gól az 51. percben. Peter Shilton, az angolok kapusa felugorva sem tudta kivédeni a nála húsz centivel alacsonyabb argentin világsztár kísérletét, mivel Maradona a kezével ütötte be a kapuba a labdát, ám a tunéziai játékvezető, Ali bin-Nasszer ezt nem vette észre, így megadta a gólt.

Maradona először azt nyilatkozta, hogy a gól szabályos volt, évekkel később viszont egyszer azt válaszolta egy kérdésre, hogy a gólban benne volt „egy kicsit Maradona feje, és egy kicsit Isten keze”...

Mike Provenzale, az aukciósház szakértője elmondta: nincsenek közvetlen összehasonlítási alapok arra vonatkozóan, mekkora összeget érhet majd a labda az árverésen, hiszen ez „valóban egyedülálló, megismételhetetlen darab, és vitathatatlanul az egyik legjelentősebb létező futball-relikvia.”

Az aukciósház szerint akár a 9,2 millió dollárt is adhatnak a híres labdáért.