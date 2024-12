Koch Máté olimpiai bajnok: "így tudtam kezelni az olimpia utáni űrt"

Nem állt le az élet Párizs után az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Koch Máté számára, rengeteg meghívásnak tett eleget, előadásokat tartott, gyerekek sokaságával találkozott, azok a hetek érzelmileg is feltöltötték, de csakhamar belevágott a munkába is.

"Meg is lett az eredménye, két világkupaversenyről három aranyéremmel jöttem haza, ráadásul Vancouverben sikerült nyernem, amely városon korábban átok ült; mióta a 2016-os, riói olimpiára kijutott a csapat, még csak dobogóra sem sikerült állni. Most egy aranyéremmel törte át a gátat a csapat. A másik, hogy nem volt még egyéni aranyérmem világkupa-sorozatban, a tizedik érem lett végre arany" - árulta el az InfoRádióban Koch Máté, aki az egyéni verseny után tehát a csapatarannyal is gazdagabb lett Kanadában. "Jó kis etapon" van tehát túl, de még hátravan egy országos bajnokság és egy válogató most.

A versenyzés mellett ebben a félévben van ideje kicsit ki is kapcsolódni, nemrégiben jött haza Barcelonából, de Londonban szintén volt labdarúgó-mérkőzésen, jól érezte magát, hogy nem csak a víváson van hangsúly, más impulzusokat is kap, egyébként is vágyott már utazni - nem csupán versenyekre, hanem belekóstolni más kultúrákba, és ez igenis hozzásegítette ahhoz, hogy az olimpia utáni "űrt" kezelni tudja.

Az edzéseken viszont nincs lazsálás, Boczkó Gábor, a tréner nem is hagyja.

"Ugyanúgy meg fognak verni attól függetlenül, mert te vagy az olimpiai bajnok, senki nem fogja leadni a tust" - fogalmazott.

Az országos bajnokságon a Vasas csapata most nem lesz a legerősebb, Nagy Dávid a műtétje után még ugyanis nincs olyan állapotban, hogy pástra léphessen. De Koch Máté a versenyre lehetőségként tekint, hogy idén országos bajnok is legyen, hiszen éppen Nagy Dávidtól kapott ki májusban, amikor az idei első országos bajnokság volt, az olimpia előtt. "Ez egy esély, ez egy ajándék, úgyhogy ezzel élni kéne, ezen leszek." Ami a csapatot illeti, Nagy Dávidon kívül azért mindenki rendelkezésre áll, ezért a csapataranyt elvárja maguktól, ráadásul címvédőként lépnek pástra, a verseny pedig kvalifikál a BEK-re, amit szintén nagy célja megnyerni, korábban az olimpiai fókuszra nem tudtak arra felkészülni.