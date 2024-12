Cseh László: három év alatt kicsit talán már elfelejtik az embert, de ez nem feltétlenül baj

Remek a budapesti rövidpályás úszó-vb szervezése Cseh László szerint, a hatszoros olimpiai érmes és kétszeres világbajnok magyar úszólegenda pedig a szurkolóknak is hálás, akik évekkel a visszavonulása után sem felejtik el őt. Az InfoRádióban elmondta, úgy tűnik neki, hogy minél több világeseményt szerveznek Magyarországon, annál több lesz a rutin, és annál jobb lesz minden.

"Természetesen mindig nagy terheket ró egy vb, és bár mindenkitől nem lehet elvárni, hogy olimpia után is csúcsformában legyen, így is sorban jönnek a világcsúcsok" – folytatta. Ha neki egy olimpia után egy ilyen versenyre fel kellett volna készülnie, megtette volna – utalt ezzel arra, hogy Kapás Boglárka sem az olimpiával vonult vissza, hanem a mostani világbajnokságon búcsúzik, illetve arra is, hogy Kós Hubert sem feltétlenül tett volna meg egy ekkora utat Amerikából, ha nem Magyarországon van a vb.

A tél a betegségek szezonja is, emiatt több magyar sportoló eredményén is meglátszik az évszak e sajátossága. Ebben Cseh Lászlónak – szerencséjére – nem igazán volt része, de ez mindenképp a sportolón kívül álló dolog. "Ha ezért nem tudok egy versenyen elindulni, mert eltörtem a kezem gördeszkázás közben, az az én hibám, de az ilyenekkel nem lehet mit csinálni. Az adott pillanatban kell a legjobbunkat nyújtani. Persze versenyeztem én is betegen, de nagy versenyek előtt ez valahogy elkerült" – idézte fel Cseh László, aki ezek szerint már nem is emlékszik rá, hogy a 2004-es athéni olimpia előtt gyakorlatilag eltörte a lábát, úgy versenyzett és lett dobogós.

A szurkolókra kitérve még elmondta, hogy volt lehetősége velük találkozni, és sokan jöttek is hozzá autogramot kérni, jó érzéssel tölti el, hogy még emlékeznek rá.

"Már több mint három éve abbahagytam az úszást, ennyi idő alatt már kicsit elfelejtik az embert, ami nem feltétlenül baj, de nekem jólesik, hogy felismernek" – tette hozzá a sportolólegenda.